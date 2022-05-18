本报北京5月17日电 （记者韩鑫）工信部、国家发改委等十一部门近日联合印发《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022—2025年）的通知》（以下简称《通知》），明确将通过部门联动、上下推动、市场带动，促进大中小企业创新链、产业链、供应链、数据链、资金链、服务链、人才链全面融通，着力构建大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态。

按照《通知》，到2025年，将引导大企业打造一批大中小企业融通典型模式；激发涌现一批协同配套能力突出的“专精特新”中小企业；通过政策引领、机制建设、平台打造，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，有力支撑产业链供应链补链固链强链。

《通知》提出，在打造大中小企业创新链方面，将引导大企业向中小企业开放品牌、设计研发能力、仪器设备、试验场地等各类创新资源要素；推动组建一批创新联合体，在技术研发、标准制定、专利布局、绿色发展等方面推动大中小企业加强创新合作。在巩固大中小企业产业链方面，组织“专精特新”中小企业针对产业链薄弱环节和大企业配套需求开展技术攻关和样机研发；推动大企业帮助配套中小企业改进提升工艺流程、质量管理、产品可靠性等水平。

在延伸大中小企业供应链方面，将推动各地举办大中小企业“百场万企”洽谈会，推动工业电商举办工业品在线交易活动，引导大企业与中小企业深化拓展供应链合作关系。在打通大中小企业数据链方面，鼓励大企业打造符合中小企业特点的数字化服务平台，开发一批“小快轻准”低成本的产业链供应链协同解决方案和场景。在优化大中小企业资金链方面，鼓励金融机构结合重点产业链供应链特点开发信贷、保险等金融产品，加强供应链应收账款、订单、仓单和存货融资服务；引导各类产业投资基金加大对产业链供应链上下游企业的组合式联动投资，强化对产业链整体的融资支持力度。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 06 版）

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