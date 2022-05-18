本报天津5月17日电 （记者武少民、靳博）天津海关日前发布了促进外贸保稳提质30项工作措施，包括保障重点区域产业链供应链循环畅通、加快企业急需货物通关、提高进出境物流效率、保障进出境邮路畅通、完善新冠疫苗试剂快速通道等。

据介绍，为保障重点区域产业链供应链循环畅通，京津冀三地海关近期联合制定了疫情期间保通保畅措施，建立京津冀保通保畅快速协调应急机制，加速口岸货物通关物流效率，统筹京津冀地区产业链供应链重点企业名单，实现重点企业名单三关互认；开展京津冀实验室检测业务合作；建立重点企业重点物资通关绿色通道，设立关企信息互通互享平台，全力保障京津冀地区产业链供应链安全畅通，加快京津冀电子信息企业维持产业链运转关键物料的口岸通关速度。

在保障重点区域产业链供应链循环畅通方面，为做好其他口岸疏港分流货物通关保障，天津海关将对分流进口冻品建立通关绿色通道，优先办理相关审批、审单、查验等作业；实施“缺芯”车辆到岸后技术整改、优化进口汽车随车检验单出证流程等措施，应对天津口岸进口汽车短期激增情况，缓解其他口岸进口汽车物流压力。

确保加快企业急需货物通关，天津海关将拓展“关港集疏港智慧平台”在海、空港联动中的应用；设立应急物资绿色通道，确保防疫、能源、民生以及首都保供物资快速通关；确保紧急状态下基础海关通关业务不断不乱。

此外，天津海关进一步压缩出口食品生产企业备案办理时限，设立进出口鲜活易腐农食产品属地查验绿色通道，实施优先查验和“5+2”预约查验；对天津口岸进口冻品实施智能分流作业，提升进口冻品疏港效率。30项措施中，还包括建立新冠疫苗和检测试剂审批、检查、通关服务绿色通道。天津海关将打造通关保障业务“全链条”联动服务模式，保障新冠疫苗和检测试剂快速通关。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 06 版）

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