本报记者 陆娅楠

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今年以来，面对经济下行压力，各地区各部门坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，多措并举做好稳增长、稳就业、稳物价等工作。随着各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。

日前，中国经济4月宏观数据出炉。受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大。如何看待当前经济形势？

在国家发展改革委5月线上新闻发布会上，新闻发言人孟玮表示：“目前，国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。”

稳增长——

高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳住宏观经济大盘

面对我国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，稳增长如何发力？稳就业有哪些实招？稳物价有何有利条件？

坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出的位置。高效统筹疫情防控和经济社会发展，各项措施密集出台。

稳投资，宏观政策靠前发力。1—4月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。其中，4月审批核准固定资产投资项目8个，总投资188亿元，主要集中在信息化、能源等领域。目前，2022年用于项目建设的地方政府专项债券额度已全部下达，截至4月末，今年已发行专项债券约1.4万亿元。

畅循环，保障物资运输通达。针对部分地区出现跨区域物流受阻、疏港运输不畅等问题，各地区各部门打出组合拳：消除卡点，加强对高速公路和普通国道通行情况以及重点物资运输情况监测，推动落实全国统一的通行证制度。截至5月16日，长三角货车流量降幅持续收窄，涉疫重点地区收费站、服务区全部开通。打通堵点，在上海、宁波、杭州建设了4个生产物资中转站，对推进汽车等重点行业复工复产发挥了重要作用。

降成本，有效激发市场活力。延续实施好扶持制造业、小微企业和个体工商户等制度性减税降费的同时，完善优化阶段性降成本政策安排，对小规模纳税人阶段性免征增值税；优先安排小微企业留抵退税，加大对科技型中小企业创新的税收激励，引导资金更多流向重点领域和薄弱环节……今年的降成本“大礼包”，阶段性措施与制度性安排相结合，普惠公平与精准支持相结合，措施实，力度大。

防风险，加强产业链监测预警。国家发改委指导各地建立产业链供应链风险监测处置体系，及时掌握苗头性风险，有针对性地协调解决。特别是对于集成电路等领域重点企业，实行日调度，加强协同配合，帮助协调解决企业面临的人员返岗受限、原材料运输不畅、供应商停产等问题，带动上下游大中小配套企业协同复工复产。

“我们将深入贯彻落实党中央决策部署，加大宏观政策调节力度，全力扩大国内需求，精准发力扩大有效投资，推动实施一批既利当前又利长远的重大项目，稳住市场主体，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产，切实保障和改善民生，着力稳住宏观经济大盘。”发言人说。

稳就业——

就业形势持续承压，四方面落实落细稳就业工作

就业是民生之本。进入3月以来，受国内疫情点多、面广、频发和国际形势更趋复杂严峻等影响，市场主体困难明显增多，部分重点群体求职难度加大，城镇调查失业率上升。4月，全国城镇调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点，就业形势持续承压。

针对就业领域的严峻形势和挑战，近期，党中央、国务院多次部署研究就业问题，多个部门纷纷出台有关举措，千方百计稳定现有就业，积极增加新的就业。如何进一步加大就业优先政策实施力度？发言人表示，落实落细稳就业各项举措，重点推动四方面工作。

保市场主体保就业。在做好疫情防控条件下，推进企业复工达产。加快落实退税减税降费、缓缴社保费等助企纾困政策，更大力度推进降成本工作，加强对制造业、接触型服务业、中小微企业和个体工商户的精准支持，进一步减轻市场主体负担，帮助他们挺过难关、守住岗位。

促创新创业带就业。清理取消对就业创业的不合理限制，进一步增强双创示范基地引领作用和服务能力，深入开展创业带动就业示范行动，增强双创平台服务能力。加强返乡入乡创业园等平台建设，鼓励返乡入乡创业。支持多渠道灵活就业，加强新就业形态劳动者权益保护，不断释放创新创业动能。

抓重点群体稳就业。落实《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》精神，鼓励地方出台更多支持政策。深入推进农村产业融合发展示范园建设，大力发展乡村富民产业，在农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式，拓展农民本地就业渠道。

人才培训强化就业支撑。深化职业教育产教融合、校企合作，继续支持职业教育提质培优和产教融合试点城市建设。加大公共实训基地建设支持力度，高质量推动产训结合，促进职业技能培训资源共建共享，助力开展大规模职业技能培训和实训工作。

稳物价——

工农业产品和服务供给充裕，全力做好大宗商品保供稳价

今年以来，国际大宗商品价格高位震荡，全球各大经济体均面临较大通胀压力。与其他主要经济体形成鲜明对比，4月，我国CPI同比上涨2.1%，在输入性通胀压力较大的情况下，我国物价保持稳定温和上涨相当不容易。

“面对复杂严峻的外部形势，我国统筹疫情防控和经济社会发展，精准把握宏观政策力度节奏，持续做好重要商品保供稳价工作。”发言人说，各地区各部门多措并举做好保供稳价，今年以来，我国物价一直运行在总体合理区间。4月扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

总的看，我国商品和服务的市场供给能力比较充足，保持价格稳定有较多有利条件。

食品价格稳定有基础。近期国际粮价不断上涨，但是国内保持了总体平稳。我国粮食生产连续7年稳定在1.3万亿斤以上，库存较为充足。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，我国稻谷、小麦两个口粮品种连续多年产大于需，有少量进口主要是品种调剂。玉米和大豆有一定进口量，会受到国际市场一定程度影响，但影响有限。今年以来，我国粮食生产形势持续转好，粮食价格保持稳定有较好基础。

能源供给稳定有保障。我国石油和天然气外采比例比较高，国际能源产品价格攀升，会在一定程度上提高进口成本，给部分行业带来输入性影响，加大成本推动型价格上涨压力。但是要看到，我国能源主体是煤炭，而我国煤炭储量比较丰富，同时生产能力较强。随着煤炭先进产能逐步释放，有利于抑制能源价格上涨。4月，我国煤炭产量同比增长10.7%，煤炭开采和洗选业价格同比涨幅比上个月回落0.5个百分点。发言人表示，国家发改委将以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作，通过稳煤价来稳电价，进而稳定整体用能成本。

多数工业消费品供给能力充足。我国产业体系齐全、配套能力强，主要工业产品产量位于世界前列，为产品价格稳定奠定了扎实基础。发言人表示，将会同有关部门，加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对于资本的恶意炒作，将予以坚决打击。

“我们将坚持综合施策、精准调控，全力做好大宗商品保供稳价工作。”发言人说，展望后期，我国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，工农业产品和服务供给充裕，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 07 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)