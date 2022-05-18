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4月银行结售汇顺差190亿美元

跨境资金流动总体形势保持稳定

2022年05月18日05:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月17日电　（记者葛孟超）国家外汇管理局公布4月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，4月，银行结汇2297亿美元，售汇2106亿美元，结售汇顺差190亿美元；银行代客涉外收入5054亿美元，对外付款4892亿美元，涉外收付款顺差162亿美元。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，当前我国跨境资金流动总体形势保持稳定。一是银行结售汇延续顺差态势，4月顺差规模为190亿美元，与一季度月均顺差基本相当，远高于2021年同期水平；二是跨境资金净流入环比增长，4月企业、个人等非银行部门涉外收支顺差162亿美元，较3月增长57%。

　　当前，外部环境依然复杂多变，但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。同时，近年来我国外汇市场日臻成熟、韧性增强，更有基础也更有条件适应外部环境的调整变化，保持跨境资金流动总体稳定的格局。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月18日 07 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)

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