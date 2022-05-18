本报武汉5月17日电 （记者吴君）17日10时，在武汉滠口物流基地，湖北发出首趟中老铁路国际货运列车。相比于传统海运，中老铁路（武汉—琅勃拉邦）国际货运列车的运输时间将节约一半以上，预计最快7天可到达，大大降低了企业运输成本。

中老铁路于2021年12月3日开通运营，线路全长1035公里。近年来，中国铁路武汉局集团有限公司拓展公铁水等多式联运项目，延伸国际班列服务触角，助推“一带一路”建设。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 07 版）

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