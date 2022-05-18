本报北京5月17日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：1—4月，全社会用电量累计26809亿千瓦时，同比增长3.4%。分产业看，第一产业用电量320亿千瓦时，同比增长10.8%；第二产业用电量17704亿千瓦时，同比增长1.9%；第三产业用电量4531亿千瓦时，同比增长3.1%；城乡居民生活用电量4254亿千瓦时，同比增长10.5%。

4月，全社会用电量6362亿千瓦时，同比下降1.3%。第一产业用电量78亿千瓦时，同比增长5.5%；第二产业用电量4468亿千瓦时，同比下降1.4%；第三产业用电量979亿千瓦时，同比下降6.8%；城乡居民生活用电量837亿千瓦时，同比增长5.5%。

中国电力企业联合会有关负责人介绍，1—4月，有17个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。全国工业用电量17400亿千瓦时，同比增长2%，占全社会用电量的比重为64.9%。制造业中，四大高载能行业、高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业行业用电量分别同比增长0.3%、2%、0.5%、4%。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 07 版）

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