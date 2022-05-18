广西提高产业项目自然资源要素保障水平
2022年05月18日05:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁5月17日电 （庞革平、范雁阳）广西壮族自治区人民政府办公厅近日印发《关于强化自然资源要素保障支持产业振兴意见》（以下简称《意见》），分别从强化规划引领和空间保障、加大产业项目用地用矿保障、提高审批效能和服务水平等方面提出细化措施，进一步提高产业项目自然资源要素保障水平，全力支持广西产业振兴。
《意见》通过配准增量，统筹存量、流量、效率、品质和结构等方面共同发力，提升服务高质量发展的自然资源要素保障能力。特别是针对解决全区工业及产业园区存在的用地粗放低效、存量土地多、布局和结构不合理等问题，提出了多项支持举措。
《 人民日报 》（ 2022年05月18日 07 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)
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