本报北京5月17日电 （王翔宇、高波）近年来，国货受到越来越多中国消费者的喜爱，国货美妆已成为美妆行业的重要赛道之一。有研究表明，2023年，中国本土美妆市场规模预计约2527亿元，2021—2023年复合增速预计将达16.6%。

从“做贴牌”到“创品牌”；从线上销售到进驻一线城市核心商圈……国货美妆已然形成了数千亿元规模的产业链，并从中诞生了花西子等众多新国货品牌。专家认为，走红之后，创新与科研正成为国货美妆发展的关键所在。天眼查数据显示，截至2022年2月底，花西子母公司共拥有专利超过120项，专利数量与质量均位列国货彩妆前茅。该公司还透露，正努力打造东方美妆研发体系，在产品创新、理论基础研究与应用基础研究等多个领域展开布局。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 07 版）

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