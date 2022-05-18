湖南151个省级重大项目集中签约
投资总额达1048.7亿元
2022年05月18日05:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报长沙5月17日电 （记者王云娜）2022年湖南省第一批省级招商引资重大项目集中签约仪式日前举行，151个省级重大项目集中签约，投资总额达1048.7亿元，涵盖新能源、新材料、装备制造、电子信息、生物医药、商贸流通等领域。
湖南省商务厅党组书记、厅长沈裕谋介绍，一季度，全省实际使用外资、到位内资分别增长165.8%、42.6%，外资增幅居全国前列。此次集中签约的省级重大项目，将对稳预期、强信心起到积极作用。
据了解，此次签约的项目中，包括智能制造项目60个，投资额543.7亿元；绿色节能项目32个，投资额271.5亿元；数字经济项目6个，投资额47.4亿元。
《 人民日报 》（ 2022年05月18日 07 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)
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