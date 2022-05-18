刘志强

建设强大而有韧性的国民经济循环体系，提升产业链供应链现代化水平，仍然需要钢铁业坚定不移深化供给侧结构性改革，继续做好优化供给这篇文章，以破立并举赢得更加广阔的未来

回首中国钢铁业10年变迁，从产能过剩、经营困难到创新捷报频传、总体形势向好，转折背后的关键，正是供给侧结构性改革的铸造与淬炼。

党的十八大以来，随着我国进入经济发展新常态，钢材市场需求有所回落，过去钢铁业快速发展过程中积累的一些矛盾和问题逐渐显露。特别是大量低端落后产能的存在，扰乱了市场秩序，导致“劣币驱逐良币”。2016年起，随着去产能工作的深入推进，钢铁业产能回归合理水平，供求关系不断改善，更多企业扭亏为盈。

“壮士断腕、刮骨疗伤”，为钢铁业“凤凰涅槃、浴火重生”创造了条件。企业日子好过了，研发、改造、转型就有了更多本钱。像宝武马钢，研发投入率从2017年的1%提高到2021年的近4%，由此促成一项项创新成果。通过技术创新拓展市场，通过智能制造提升生产效率，通过精益管理增强产品质量，通过节能改造满足更加严格的环保要求……经营形势向好，为一家家钢铁企业迈向高质量发展奠定了基础。

综合分析国内外形势和我国发展阶段性特征，“十四五”时期制约我国经济发展的因素，供给和需求两侧都有，但矛盾的主要方面仍在供给侧。建设强大而有韧性的国民经济循环体系，提升产业链供应链现代化水平，仍然需要钢铁业坚定不移深化供给侧结构性改革，继续做好优化供给这篇文章，以破立并举赢得更加广阔的未来。

“破”要始终如一、久久为功，为钢铁业长远健康发展保驾护航。

当前，工业化、新型城镇化等的深入推进，给钢铁业带来了巨大需求。同时要看到，我国钢铁产量长年占据全球一半以上，总体产能已经足够支撑经济社会发展，不需要也不应该继续扩大“总盘子”。特别在需求旺盛、价格走高的阶段，尤其要抑制产能扩张的冲动，避免“一哄而上”、重走老路。再者，顺利实现“双碳”目标，也要求目前碳排放量仅次于火电行业的钢铁业尽快研究和应用低碳技术，继续压减那些环保水平低、能耗高、工艺装备落后的产能，进一步巩固提升去产能成果。

“立”要方向明确、奋发有为，为相关产业进步和经济社会发展贡献力量。

作为国民经济所需的重要原材料，钢铁在制造、建筑等领域用途广泛，一些高端钢材更是作用特殊，甚至无可替代。像去年太钢研发的不锈钢冷轧板产品，就破解了集成电路等行业所需材料的“卡脖子”难题，应用于白鹤滩水电站电机转子中的高等级磁轭钢产品也实现了进口替代。可以看到，近年来钢铁业的自给水平有所提升，但仍有部分关键核心技术尚未掌握、部分高端钢材难以生产。为此，钢铁企业仍需加大投入、潜心研发，尽早攻克关键核心技术，为保障产业链供应链安全稳定添砖加瓦。

补足短板，钢铁业有潜力有空间，锻造长板，钢铁业同样大有可为。近年来，钢铁业通过与高铁、核电、家电、新能源汽车等行业精诚合作，既开拓了自身市场，也增强了合作伙伴的国际竞争力。未来，通过深化产学研合作、加强跨行业互动，钢铁业完全可以创造更多“全球首发产品”，与产业链上下游共同进步。

我们相信，“十四五”乃至更长一段时期，钢铁业持之以恒、奋发有为，必将为中国制造的整体跃升作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 18 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)