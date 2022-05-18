本报记者 刘志强

图①：中国宝武马钢集团检测人员对车轴进行表面检测。

徐 亮摄

图②：河钢集团唐钢厂区全景。

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回眸这10年中国钢铁业发展，“不变”与“变”值得关注。

不变的是中国作为世界第一钢铁大国的稳固地位。自1996年钢产量突破1亿吨、跃居全球第一以来，我国已连续26年稳居全球钢铁生产和消费首位。去年，我国钢产量达10.35亿吨，占全球产量的53%。

变的是产业结构、技术水平、生产效率、企业效益等不断优化提升。特别是经历去产能“刮骨疗伤”，钢铁业告别粗放式发展的老路，逐步走上创新驱动、智能制造、绿色低碳的新路。以产品为例，从大型钢结构支撑柱、高速动车组轮轴，到厚度仅0.015毫米的“手撕钢”、加工精度比头发丝还细的“笔尖钢”，品种更多、性能更强、市场更广。

党的十八大以来，习近平总书记多次考察钢铁企业，强调“产品和技术是企业安身立命之本”“加强新材料新技术研发，开发生产更多技术含量高、附加值高的新产品，增强市场竞争力”。

这10年，中国钢铁业发生了哪些可喜的变化，未来又面对怎样的机遇和挑战？记者进行了采访。

实力跃上新台阶

产业提质增效、产品水平更高、自主可控能力更强

走进中国宝武太钢不锈钢精密带钢有限公司，一卷卷钢带经过轧制、拉矫、纵切、光亮等工序后，变为不同规格的高强度“钢箔”。公司的拳头产品“手撕钢”从这里下线，进入航空航天、高端电子、新能源等领域。

“2021年，‘手撕钢’产销量较2020年增长2倍，营业收入增长超30%，利润增长近2倍。”公司经理王天翔报上喜讯。

把“百炼钢”做成“绕指柔”，难度不小，意义重大。过去国内企业生产不了，进口一吨要百万元。太钢研发出来后，价格立马降了一半，供货周期也从半年缩短至一个月，国内客户需求得到更好满足。太钢技术中心主任南海告诉记者，目前，太钢18个特殊钢产品为国内首创，40多种产品成功替代进口，高端产品创效占85%以上。

攻坚克难，勠力创新，党的十八大以来，钢铁业在一批关键核心技术和产品研发方面实现了重大突破，更好满足了千行百业、千家万户的需求——

制造液化天然气（LNG）储罐，离不开能承受零下165摄氏度低温的钢筋。为填补国内空白，中国宝武马钢集团自主研发出500兆帕级低温钢筋，让我国LNG储罐用上了国产钢材。

高铁跑得又快又稳，离不开质量过硬的高速车轮。目前，马钢生产的“复兴号”动车组D2高速车轮已通过60万公里装车考核，最长安全运用里程超过274万公里。

家电面板怎样做到表面光亮、不留指纹？河钢唐钢在家电板镀锌工序中加装黑色耐指纹膜，让“考究”需求得到满足。

圆珠笔怎么能书写流畅？历时5年，太钢探索出合适的微量元素配比，成功掌握贵重金属合金均匀化等技术，研发出直径2.3毫米的“笔尖钢”。

“目前，我国已经建立起全球产业链最完备、规模最大的钢铁工业体系，配备了世界上最先进的装备、工艺和技术，能提供最丰富齐全的钢铁产品。”中国钢铁工业协会党委书记何文波说，党的十八大以来，钢铁业现代化水平不断提升。

产业提质增效。目前，我国钢铁行业的投资效率、基建效率、运营效率、劳动效率均位居世界前列。国内钢材价格低于国际市场，使下游行业得以享受物美价廉的工业原材料。

产品水平更高。这10年，我国汽车用钢、大型变压器用电工钢、高性能长输管线用钢、高速钢轨、建筑桥梁用钢等一批钢铁产品相继进入国际第一梯队，第三代高强度汽车钢、高钢级管线钢等产品实现从“跟跑”向“领跑”的转变。

自主可控能力更强。22大类钢铁产品中，19类自给率达到100%，其他3类超过98.8%，保障了重大工程重点项目的实施。

韧性得到新提升

推进供给侧结构性改革，让钢铁业结构更优、效率更高、底盘更稳

这是一份来之不易的成绩单——2021年，中钢协会员企业营业收入达到69308亿元，同比增长32.7%，历史最高；实现利润总额3524亿元，同比增长59.7%，创历史纪录。

“去年上半年，铁矿石、焦炭等的价格和供应出现波动，下半年，国内钢铁需求又大幅下降。在两种不同形势下经受住‘压力测试’，体现了钢铁业的十足韧性。”何文波表示。

既能以充沛产能支撑经济运行，又能灵活应对市场变化，钢铁业韧性的提升，得益于供给侧结构性改革的持续推进。

——化解过剩产能、推进兼并重组，让钢铁业结构更优。

说起公司过去10年的变化，马钢集团经营财务部经理邢群力很熟悉：2012年、2015年，两次全行业亏损，马钢也出现经营困难；2016年2月起，国家大力推进去产能，钢铁业迎来转机，马钢当年扭亏为盈；2019年9月，行业兼并重组的大趋势下，马钢并入宝武集团，主动融入专业化整合；2021年，马钢营业收入首超2000亿元、利润首超100亿元。

去产能，让一度陷入亏损的钢铁业迎来转机。“十三五”期间，我国累计压减粗钢产能超1.7亿吨，出清超1.4亿吨“地条钢”，“僵尸企业”和落后产能应退尽退，市场环境有效改善，优势产能充分发挥。

产能利用率恢复至合理水平的同时，产业集中率也因企业兼并重组加快而持续提高：2016年12月，原宝钢和武钢联合重组为中国宝武，后相继重组马钢、太钢，2020年钢产量突破1亿吨，成为全球最大钢铁企业；2021年10月，鞍钢重组本钢，成为国内第二大、世界第三大钢铁企业……到去年11月，行业排名前10位的企业钢产量占全国的比重达40.4%，比2015年提高6.2个百分点。

——推进两化融合、智能制造，让钢铁业效率更高。

来到马钢特钢公司优质合金钢棒材车间，只见加热炉、粗轧机、中轧机等生产设备有序运转，焊标机器人、取样机器人挥舞自如，一批批车用轴承、弹簧产品相继下线。

“轧钢工序基本交由自动化控制系统，工人只负责远程操控和现场维护。每班次只需6至7人，便可‘一键式’轧钢。”马钢特钢棒材分厂厂长丁敬说，自这条生产线投产以来，产量和效率逐年增加，产品质量也显著提高。

两化融合，能提高生产效率，也能提升管理水平。在新天钢集团，运营中心可实时监控生产现场的各项数据，集团每天对旗下6家工厂的综合成本、烧结固耗、炼钢燃料比等关键指标进行对比，促进各工厂降本增效。相比数字化改造前，集团的炼铁、炼钢工序成本分别降低了22%、26%。

一键炼钢、远程运维、工业机器人……近年来，不少钢铁企业利用大数据、人工智能、工业互联网等前沿技术，推动新一代信息技术与工业场景融合应用，有效提高了生产效率和经营效益。宝武、沙钢、南钢等企业已经建立起“黑灯工厂”、智能车间，实现24小时无人化、少人化运转。当前，冶金产业关键工序数控化率达到66%。

——完备产业体系、强大国内市场的支撑，让钢铁业底盘更稳。

去年，正在建设中的洛阳科技馆在全国建筑领域第一个“吃螃蟹”：首次应用国产重型H型钢。

“以前，国内建设大型钢结构建筑时，要么采用进口H型钢产品，要么采用板材焊接方式，难度大、成本高。”马钢技术中心主任张建说，过去建筑设计师不太熟悉国内钢铁企业能提供什么产品，这两年，马钢为拓展市场，主动与国内近百家建筑设计院加强沟通、密切合作，“‘牵手’清华大学建筑设计院，让洛阳科技馆用上了我们提供的优质钢材，也让马钢收获了新增长点。”

建筑、机械、家电、汽车、船舶、高铁、自行车、摩托车、集装箱、五金制品……丰富的应用场景、完备的产业体系为我国钢铁企业带来了“近水楼台先得月”的独特优势。

一方面，为生产“加油”。经过多年发展，我国钢铁装备水平跻身世界一流，焦化、烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等主要工序主体技术装备基本可以自主研发，大型冶金设备国产化率达到95%以上。

另一方面，为需求“加码”。“近年来，我国新能源汽车产业快速发展，使市场对高等级无取向硅钢的需求呈爆发式增长态势。2017年国内市场需求量仅6万吨，今年预计将超38万吨。”在南海看来，制造业转型升级将为中高端钢铁产品带来广阔空间。

发展迎来新局面

未来要努力克服资源环境约束，实现高质量发展

利用脱硫脱硝等130多项先进环保技术，实现生产单元烟气全净化和污染物高效处理；采用新一代处理技术，将钢渣“吃干榨尽”；打造全封闭通廊和介质管道，最大限度减少焦炭、铁矿粉等对环境的影响……2020年9月，河北钢铁唐钢新区投产，所有排放指标设计比行业最严标准再降10%。

党的十八大以来，在相关监管要求和企业发展需求的共同推动下，钢铁企业普遍加大环保投入、应用先进节能减排技术，一批绿色花园式工厂、环境友好型工厂相继诞生。截至2021年底，钢铁行业已有34家企业、约2.25亿吨钢产能完成超低排放改造公示。

据中国钢铁工业协会统计，与2012年相比，2021年，重点钢铁企业的平均吨钢综合能耗已由602.71千克标煤降至550.43千克标煤，与世界先进水平的差距大幅缩小；吨钢二氧化硫、烟粉尘的排放量降幅也分别达到了81.41%、63.44%。

值得注意的是，超低排放改造针对的主要是PM2.5、二氧化硫、氮氧化物等污染物，而要实现碳达峰碳中和目标，钢铁业仍要落实好新任务——降碳。

“目前在我国所有工业行业中，钢铁行业的碳排放量仅次于火电行业。”中国宝武钢铁集团有限公司党委书记、董事长陈德荣认为，“双碳”目标会推动钢铁行业发展模式发生根本性变革，这要求钢铁行业尽快研发推进新能源冶金技术。

不少企业已行动起来：宝武、河钢、建龙、酒钢等企业在富氢碳循环高炉、氢基竖炉等前沿低碳技术上开展研发并取得明显进展。据悉，国家发改委正会同有关部门研究制定钢铁行业碳达峰实施方案，进一步细化相关要求。

前行路上，应对环境压力之外，钢铁业还要破解另一项课题：打破资源约束，增强铁素资源保障能力。

当前，我国铁素资源的来源主要有三块：海外矿、国产矿和废钢。“要多措并举，建立稳定可靠的多元化原料供应体系。”何文波给出建议：一是开辟绿色通道，加强国内铁矿开发；二是加强国际合作，实现供给多元化；三是加快废钢循环利用、用好废钢资源。

“用好废钢资源”，可以一举两得：既能在生产中减少铁矿石消耗量，也有助于降低碳排放。与以铁矿石为主要原料的高炉、转炉流程不同，以废钢为主要原料的电炉流程污染物排放和碳排放强度较低，仅相当于前者的25%左右。有关部门已提出，力争到2025年，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。

创新能力显著增强，产业结构不断优化，绿色低碳深入推进，资源保障大幅改善，供给质量持续提升……今年2月，工信部等部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，明确了未来一段时期钢铁业发展的目标路径。“新冠肺炎疫情冲击、全球产业链重构的背景下，我国钢铁产业链相对完整、技术自主性比较强的优势进一步凸显。”何文波深信，未来，钢铁业将在高质量发展道路上行稳致远，更好满足发展所需。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 18 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)