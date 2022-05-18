罗珊珊

推动内外贸一体化发展，有利于提升我国供给体系质量和水平，加快产业转型升级步伐，更好满足国内市场需求

促进标准认证衔接、推进同线同标同质……今年1月，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，就促进内贸和外贸协调发展、服务构建新发展格局作出系列部署，推动国内相关产业加快提质升级，优化供需结构。日前，商务部等14部门发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》（以下简称《通知》），决定在部分地区率先开展内外贸一体化试点，形成可复制推广的经验和模式。

内贸和外贸，是连接生产消费、对接国内国际两个市场、建设强大国内市场和形成国际竞争新优势的重要环节。推动内外贸一体化发展，不仅能帮助企业提高统筹利用国内国际两个市场、两种资源的能力，降低外部环境不确定性带来的市场风险，还有利于提升我国供给体系质量和水平，加快产业转型升级步伐，更好满足国内市场需求。

改革开放以来，特别是党的十八大以来，我国内外贸市场规模不断壮大，已成为全球第二大消费市场和第一货物贸易大国，内外贸市场对接活跃，成长起一批既从事外贸又从事内贸的企业，内外贸一体化取得长足发展。但也存在调控体系不够完善，统筹利用两个市场、两种资源的能力不够强，内外贸融合发展不够顺畅等问题，还不能完全适应构建新发展格局的需要。要进一步强化对内外贸一体化发展的顶层设计和统筹谋划，促进制度规则衔接，优化内外贸融合发展环境。

针对内外贸一体化发展存在的难点堵点和新的发展要求，《通知》明确提出完善法规制度、促进标准认证衔接、培育一体化经营市场主体、打造内外贸融合发展平台、优化内外贸发展环境等七大任务，强化了对内外贸一体化发展的顶层设计，为促进内外贸一体化创造了有利条件。

值得关注的是，全球贸易环境的深刻变化对内外贸一体化发展提出了新要求。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网、5G等新一代信息技术，已渗透至国内外贸易的各个环节，正在打破传统内外贸的界限和阻隔，推动新型贸易模式、平台及供应链体系加快发展，为内外贸实现一体化发展提供了前所未有的机遇。相关企业要积极拥抱数字经济时代，充分利用现代信息技术，加快线上线下融合，促进产销衔接、供需匹配，加快培育发展内外贸新业态新模式。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。相信在各地区各部门和相关企业通力合作下，以促进内外贸制度规则高水平衔接、产品标准高质量对标、渠道市场高效率联通等为抓手，我们一定能释放内外贸一体化更大溢出效应，促进国内国际双循环良性互动，实现更高水平开放和更高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 19 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)