本报电 为推广应用各地质量基础设施“一站式”服务的好经验好做法，国家市场监督管理总局日前公布20个质量基础设施“一站式”服务典型案例。

各地市场监管部门围绕企业质量提升堵点和痛点，推动质量基础设施“一站式”服务平台建设，出台了一系列各具特色的政策措施，对促进中小企业质量提升、带动区域经济发展、推动产业迈向中高端具有重要意义。市场监管总局相关负责人表示，下一步，要加大对典型案例的宣传推介力度，引导各地学习借鉴典型经验和创新做法，扎实做好质量基础设施“一站式”服务工作，以精准协同的质量技术服务助推企业、产业和区域提质增效升级。同时，加大对前期质量基础设施“一站式”服务试点单位的指导服务和跟踪评估力度，推动工作流程规范化、创新做法制度化、成熟经验机制化，力争在探索实践的基础上形成更多、更具普遍性、更有针对性的创新做法，进一步营造质量基础设施一站式服务“惠百城助万企”的浓厚氛围。

（林丽鹂）

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 19 版）

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