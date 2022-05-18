本报记者 邱海峰

近期，随着疫情防控取得阶段性成效，各地外资企业正加快复工复产步伐。日前，在位于浙江省平湖市的德资企业斯泰必鲁斯（浙江）有限公司工厂内，工人正生产汽车配件。

新华社记者 殷晓圣摄

河北省遵化市矿山机械制造企业积极推动产品升级，在打开产品销路的同时，发挥了稳生产、保就业的作用。图为5月16日，工人在遵化市元利机械设备有限公司检查产品质量。

刘满仓摄（人民视觉）

经济新的下行压力有所加大，如何把握下一步政策重点？就业形势承压，稳就业有什么新措施？怎样帮助外资企业克服疫情影响？在5月17日举行的新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮对经济热点问题作出回应。

抓紧谋划增量政策工具

4月份，主要经济指标增速由升转降或有所回落。孟玮表示，总的来看，中国经济发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，特别是受新一轮疫情和国际局势变化的超预期影响，经济新的下行压力有所加大。

“在2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情曾给中国经济发展带来前所未有的冲击，导致主要经济指标出现明显下滑。但随着疫情得到有效防控，复工复产扎实推进，经济运行迅速扭转了下滑局面，发展态势逐季恢复。”孟玮说，目前，国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。

孟玮介绍，下一步，国家发展改革委一方面将下更大力气抓好已出台政策落实，靠前安排、加快节奏，力争在上半年大头落地，尽快形成实物工作量，确保取得实实在在的政策效果。另一方面抓紧谋划增量政策工具，围绕加强助企纾困帮扶、强化能源资源保供稳价、盘活基础设施等存量资产等方面，全力抓好政策落实落地。

“我们将加大宏观政策调节力度，全力扩大国内需求，精准发力扩大有效投资，推动实施一批既利当前又利长远的重大项目，稳住市场主体，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产，切实保障和改善民生，着力稳住宏观经济大盘。”孟玮说。

落实落细稳就业各项举措

进入3月份以来，受国内疫情点多、面广、频发和国际形势更趋复杂严峻等影响，市场主体困难明显增多，部分重点群体求职难度加大，城镇调查失业率上升。4月份，全国城镇调查失业率为6.1%，就业形势承压。

孟玮表示，国家发展改革委将进一步加大就业优先政策实施力度，落实落细稳就业各项举措，重点推动四方面工作。

——通过保市场主体保就业。在做好疫情防控条件下，推进企业复工达产。加快落实退税减税降费、缓缴社保费等助企纾困政策，更大力度推进降成本工作，加强对制造业、接触型服务业、中小微企业和个体工商户的精准支持，进一步减轻市场主体负担，帮助他们挺过难关、守住岗位。

——通过促创新创业带就业。清理取消对就业创业的不合理限制，进一步增强双创示范基地引领作用和服务能力，深入开展创业带动就业示范行动。继续办好双创活动周系列活动，增强双创平台服务能力。加强返乡入乡创业园等平台建设，鼓励返乡入乡创业。支持多渠道灵活就业，加强新就业形态劳动者权益保护，不断释放创新创业动能。

——通过抓重点群体稳就业。落实《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，鼓励地方出台更多支持政策。深入推进农村产业融合发展示范园建设，大力发展乡村富民产业，在农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式，拓展农民本地就业渠道。

——通过人才培训强化就业支撑。深化职业教育产教融合、校企合作，继续支持职业教育提质培优和产教融合试点城市建设。加大公共实训基地建设支持力度，高质量推动产训结合，促进职业技能培训资源共建共享，助力开展大规模职业技能培训和实训工作。

继续鼓励外商投资

今年以来，中国利用外资保持较快增长态势。孟玮介绍，1-4月，全国实际使用外资744.7亿美元，同比增长26.1%。从行业看，高技术产业引资增长较快，同比增长45.6%；从区域看，中、西部地区引资全面增长，增速分别达到43.7%和26.9%。

“面对更趋复杂严峻的国际形势和国内疫情冲击影响，利用外资取得这样的成绩来之不易，充分表明中国完备的产业体系、完善的基础设施以及超大规模市场等优势对外资依然具有很强的吸引力，也反映出外资企业对中国经济的良好预期和信心。”孟玮说。

近期，受疫情影响，部分外资企业面临物流运输受阻等困难。孟玮表示，包括国家发展改革委在内的有关部门和地方及时采取措施，帮助外资企业克服疫情影响，实现复工复产，支持外资项目有序推进建设运营。“随着疫情得到有效控制，产业链供应链会逐步恢复稳定。”

“下一步，国家发展改革委将和有关部门、地方一起，切实落实对外开放和稳外资各项政策措施，认真研究并协调解决外资企业合理诉求，为外资企业和项目提供更好服务。”孟玮说，“我们正在研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，继续鼓励外商投资，特别是鼓励外资投向制造业、生产性服务业等重点领域以及中西部和东北等重点地区。目前，《目录》正面向社会公开征求意见，欢迎包括外资企业和商会在内的社会各界提出宝贵意见，我们将积极予以采纳。”

(责编：岳弘彬、袁勃)