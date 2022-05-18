人民网北京5月18日电 （王绍绍）“信息通信业要加快基础设施建设，系统推进5G、千兆光网、数据中心建设发展和传统基础设施改造升级，构筑发展支撑；同时要加强核心技术攻关，实现高水平科技自立自强，夯实发展基础。”工业和信息化部党组成员、副部长张云明在5月17日召开的世界电信和信息社会日大会上表示。

张云明指出，党的十八大以来，我国信息通信业基础设施综合能力跨越提升，技术产业重点领域世界领先，融合应用创新走出特色道路，数字便民实现普惠共享，行业管理体系持续优化。

张云明强调，世界大变局和产业大变革历史性交汇，信息通信业要胸怀“两个大局”，准确把握科技革命和产业变革的演进规律，进一步增强发展前瞻性；准确把握经济社会数字化转型的内在要求，进一步增强发展战略性；准确把握国际竞争格局重塑的总体态势，进一步增强发展主动性。

张云明要求，信息通信业要加快基础设施建设，系统推进5G、千兆光网、数据中心建设发展和传统基础设施改造升级，构筑发展支撑；加强核心技术攻关，实现高水平科技自立自强，夯实发展基础；推进实体经济转型，5G应用扬帆远航，工业互联网提档升级，培育发展动能；提升数字惠民水平，推进服务普惠均等，响应群众“急难愁盼”，共享发展成果；完善数字治理体系，深化行业改革创新，提升安全防护水平，优化发展环境；深化数字经济开放合作，与全球产业界携手应对挑战、合作开创未来，共建网络空间命运共同体，拓展发展空间。

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