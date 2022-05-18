人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

让好政策尽快化作稳经济的好效果

孙飞、印朋
2022年05月18日08:42 | 来源：新华社
小字号

近期国内疫情多点散发，部分地区生产一度按下“暂停键”，一些重点产业稳定运行面临压力。关键时刻，从中央到地方出台了一系列稳经济的好政策，各方要在抓好疫情防控的同时，尽力提供更加精准的服务，更大力度优化营商环境，更好地抓好政策落实，让企业有干劲有冲劲有后劲。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，是一次大考。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇、不放松，慎终如始抓好疫情防控工作。与此同时，让政策更发力，要稳定企业生产经营、更好激发市场主体活力。在中央出台大力度稳经济政策下，各地也在加快行动。北京今年4月推出帮扶企业18条措施，建立了稳定产业链供应链协调机制；上海建立了重点企业“白名单”制度，有序推进工业企业复工复产；深圳搭建起多层次纾困补贴政策体系，减轻市场主体负担……各地近期纷纷出招，让纾困政策更快直达市场主体。

奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，保障产业链供应链安全，骨干企业是其中的关键节点。要支持发挥骨干企业在产业链条中的核心牵引作用，在做好疫情防控工作的同时，让机器动起来，让车间响起来，带动上下游中小企业复苏。

助力企业复工复产，要精准打通“堵点”。企业恢复生产、稳定经营涉及方方面面，从疫情防控相关问题、到交通和吃饭问题、再到产业链的协同问题，不同地区不同行业的企业往往诉求不同，要因需施策、优化方案，充分发挥信息化平台作用，搜集企业诉求，注重服务精准有效、落地见效、发挥实效。

打好政策“组合拳”，降成本要作为重要发力点。本轮疫情对一些地区经济运行带来影响，部分行业企业特别是一些中小微企业生产经营面临不少困难。缓缴或减免社会保险费，缓缴或降低住房公积金，实施失业保险稳岗返还政策……一段时间以来，多地纾困实招频出，为企业雪中送炭。

高效统筹疫情防控与经济社会发展，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，各地各部门要以钉钉子精神狠抓落实，把好政策化作真效果。在做好疫情防控前提下，要多一些主动服务、上门服务，为企业带来更多获得感。

新华社北京5月17日电

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
SDR权重上调将助力人民币国际化
　　人民网北京5月17日电 （记者孙阳）5月11日，国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权（SDR）定值审查。决定维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%，将美元权重由41.73%上调至43.38%，其他三种货币的权重即欧元（29.31%）、日元（7.59%）和英镑（7.44%）各有小幅度下降。…
4月银行结售汇顺差1224亿元人民币 跨境资金流动总体形势保持稳定
　　人民网北京5月17日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，数据显示，4月银行结汇14764亿元人民币，售汇13540亿元人民币，结售汇顺差1224亿元人民币。4月银行代客涉外收入32489亿元人民币，对外付款31446亿元人民币，涉外收付款顺差1043亿元人民币。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部