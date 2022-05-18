孙飞、印朋

近期国内疫情多点散发，部分地区生产一度按下“暂停键”，一些重点产业稳定运行面临压力。关键时刻，从中央到地方出台了一系列稳经济的好政策，各方要在抓好疫情防控的同时，尽力提供更加精准的服务，更大力度优化营商环境，更好地抓好政策落实，让企业有干劲有冲劲有后劲。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，是一次大考。要坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇、不放松，慎终如始抓好疫情防控工作。与此同时，让政策更发力，要稳定企业生产经营、更好激发市场主体活力。在中央出台大力度稳经济政策下，各地也在加快行动。北京今年4月推出帮扶企业18条措施，建立了稳定产业链供应链协调机制；上海建立了重点企业“白名单”制度，有序推进工业企业复工复产；深圳搭建起多层次纾困补贴政策体系，减轻市场主体负担……各地近期纷纷出招，让纾困政策更快直达市场主体。

奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，保障产业链供应链安全，骨干企业是其中的关键节点。要支持发挥骨干企业在产业链条中的核心牵引作用，在做好疫情防控工作的同时，让机器动起来，让车间响起来，带动上下游中小企业复苏。

助力企业复工复产，要精准打通“堵点”。企业恢复生产、稳定经营涉及方方面面，从疫情防控相关问题、到交通和吃饭问题、再到产业链的协同问题，不同地区不同行业的企业往往诉求不同，要因需施策、优化方案，充分发挥信息化平台作用，搜集企业诉求，注重服务精准有效、落地见效、发挥实效。

打好政策“组合拳”，降成本要作为重要发力点。本轮疫情对一些地区经济运行带来影响，部分行业企业特别是一些中小微企业生产经营面临不少困难。缓缴或减免社会保险费，缓缴或降低住房公积金，实施失业保险稳岗返还政策……一段时间以来，多地纾困实招频出，为企业雪中送炭。

高效统筹疫情防控与经济社会发展，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，各地各部门要以钉钉子精神狠抓落实，把好政策化作真效果。在做好疫情防控前提下，要多一些主动服务、上门服务，为企业带来更多获得感。

新华社北京5月17日电

(责编：王震、陈键)