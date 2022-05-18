新华社南昌5月17日电（记者贾伊宁、姚子云）5月17日，由中国航空工业集团有限公司自主研制的大型多用途民用直升机“吉祥鸟”AC313A在江西景德镇吕蒙机场成功首飞，标志着我国航空应急救援装备体系建设取得新进展，再添新利器。首飞后，AC313A直升机研制工作从试制阶段转入试飞阶段，按计划将在“十四五”期间完成适航取证，并交付用户。

AC313A直升机是在AC313直升机基础上研制的一款13吨级大型多用途民用直升机。该机型最大外吊挂起飞重量13.8吨，洒水能力为5吨，可运输28名乘员，具有更大的使用空间，更强的高原性能，更广的适用范围，可靠性、安全性、舒适性得到了进一步提升。

AC313A直升机瞄准了我国当前航空应急救援装备中的薄弱环节，通过配装搜索灯、消防吊桶、电动绞车、空中广播等任务设备，具备执行消防灭火、搜索救援等任务能力；通过改进设计，具备优异的高原性能，可以有效地弥补我国西藏等高高原地区应急救援和物资运输需求的缺口。针对不同用户使用需求，通过定制化设计，该型机具备执行紧急医疗救护、应急指挥、综合执法等任务能力，在加装应急漂浮系统后，还可以执行海上救援任务，可满足我国全疆域全天候多用途的需求，将有效提高国产大型民用直升机航空应急救援能力和高质量供给能力，更好地支撑我国航空应急救援体系建设。

AC313A直升机开启了我国民机研制新模式，由航空工业昌飞和航空工业直升机所，联合应急管理部森林消防局大庆航空救援支队，并与中国民用航空江西航空器适航审定中心协作，按民航最新适航标准要求开展各项研制工作。

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