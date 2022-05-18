刘开雄

新华社北京5月17日电（记者刘开雄）当前我国跨境资金流动情况怎么样？人民币汇率调整怎么看？外汇管理部门服务实体经济怎么干？日前，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就当前外汇领域热点话题接受新华社记者专访。

“我国跨境资金流动延续净流入局面”

外汇局17日发布数据显示，今年前4个月，银行结售汇和涉外收支均保持顺差。其中，4月份银行结售汇顺差190亿美元，与一季度月均水平相当；非银行部门涉外收支顺差162亿美元，环比增长57%。

“当前我国跨境资金流动延续净流入局面。”王春英说，我国外汇市场基本稳定、跨境资金流动相对均衡的发展格局没有改变。王春英认为，主要发达经济体货币政策紧缩将会对国际资本流动产生溢出影响，受冲击较大的经济体通常存在经济基本面脆弱、通胀风险较高、经常账户恶化、外汇储备不足、外债风险突出等问题和短板。“近年来我国外汇市场日臻成熟、韧性增强，更有基础也更有条件适应外部环境的调整变化。”王春英说。

“近期人民币汇率波动没有改变基本稳定的总体特征”

近期，人民币出现一定幅度的贬值。王春英认为，这是阶段性的短期变化，没有改变人民币汇率双向波动、在合理均衡水平上保持基本稳定的总体特征。“对于我国这样的超大型经济体而言，汇率的长期趋势主要由国内基本面决定。”

在王春英看来，尽管近期人民币对美元汇率贬值，但与全球主要货币相比仍较为稳健。她举例说，今年以来，在美元指数大幅上涨9%左右的情况下，欧元、日元、英镑等主要货币对美元汇率贬值8%到10%左右，境内人民币对美元汇率贬值6%左右。“人民币稳定性优于主要发达经济体货币。”

“目前市场主体总体上理性看待近期人民币汇率变化，主要交易行为依然理性有序。”王春英说，近几年人民币汇率无论阶段性升值还是贬值，最终都体现为更趋常态化的双向波动，而且总体看依然在合理均衡水平上保持基本稳定。

王春英说，相关企业要树牢汇率风险中性理念，外汇管理部门将继续大力支持企业加强汇率风险管理。她提醒，当前内外部环境复杂多变，各种影响因素交织，使得汇率的短期波动更加难以预测，各市场主体不要赌汇率短期升贬值方向和幅度，更不要试图投机套利。

“基础性顺差继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用”

当前，受发达经济体货币政策调整的影响，全球跨境资金流动出现较大变化。对此，王春英表示，当前我国跨境资金流动形势总体稳定，在国内外因素的综合影响下，主要是从前期的较高流入趋向均衡流动。

“从主要的交易项目看，经常账户、直接投资等基础性顺差继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。”王春英说。

数据显示，一季度，我国经常账户顺差同比增长26%，为历年同期最高值，与GDP之比为2.1%。4月，货物贸易跨境收支顺差443亿美元，来华直接投资项下资金净流入184亿美元，较一季度月均水平分别增长2%和6%，同比分别增长2.8倍和1.2倍。前4个月我国实际使用外资规模同比增长20.5%。

“近期跨境证券投资流动的双向调整不影响跨境资金流动总体均衡，也不影响境外投资者稳步增持人民币资产的大方向。”王春英认为，证券投资是我国跨境资金流动中的一个项目，不代表整体的跨境资金流动情况。需要在一定的时间跨度内进行分析，过度关注短期变化可能会形成误判。

王春英介绍，当前，人民币币值相对稳定，人民币资产具有稳定的投资回报；而且人民币资产具备独立的行情走势，使其具有较高的分散化投资价值。

“近年来，境外央行、追踪国际指数的相关资金对人民币资产的配置需求明显上升，近日国际货币基金组织将特别提款权（SDR）中人民币权重由2016年的10.92%提高到12.28%，充分反映了国际社会对中国经济和金融市场发展的认可和信心。”王春英说。

“服务实体经济是外汇局的工作重点之一”

前不久，外汇局与人民银行联合出台23条金融助企纾困一揽子措施，以服务中小微企业为重点，加大外贸外资领域的外汇支持力度。

“在当前情况下，服务实体经济是外汇局的工作重点之一。”王春英说，外汇局坚持经常项目可兑换，贸易收支便利化改革不断推进，形成了“越诚信越便利”的分类管理框架；资本项目下，直接投资实现较高水平开放，金融市场对外开放稳步推进，跨境投融资活动更加丰富。

“坚定不移推动外汇领域改革开放，提升跨境贸易和投融资便利化水平，保障市场主体真实合规的用汇需求，服务实体经济高质量开放发展。”王春英说，外汇局将继续统筹发展和安全，坚持底线思维、宏观审慎，逆周期、市场化调节跨境资金流动，维护外汇市场基本稳定和国家经济金融安全。

王春英表示，外汇局将加快落实已出台的外汇支持政策，积极回应外资企业等各类市场主体的便利化政策诉求，扩大贸易收支便利化政策覆盖面和受惠主体范围，拓展跨境金融服务平台应用场景，推进跨境贸易投资高水平开放试点，并继续加大对企业汇率风险管理的支持力度。

(责编：王震、陈键)