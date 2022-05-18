申铖

新华社北京5月17日电（记者申铖）财政部17日发布数据显示，今年前4个月，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。财政收入和留抵退税有什么关系？增速如何解读？记者就此采访了专家学者。

今年我国实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元。4月，正是实施大规模留抵退税政策的第一个月。

“退税减税政策，一方面有力支持企业减负纾困，另一方面也会造成财政收入减少。”中国财政科学研究院宏观经济研究中心主任石英华说。

据财政部副部长许宏才当日在“中国这十年”系列主题新闻发布会上介绍，4月全国增值税留抵退税约8000亿元，相当于去年4月份全国财政收入的37.5%，政策效应集中释放。“这里需要结合口径是否可比的因素判断，因为去年同期并没有实施大规模留抵退税政策。”石英华说，为合理看待当前财政收入增长情况，需要结合扣除留抵退税因素后的收入增速判断。

从单月数据来看，扣除留抵退税因素后，4月全国财政收入下降5.9%，增幅比一季度有所回落。“这既是经济短期内面临较大困难的反映，也是财政政策主动作为的体现。”石英华说。

“需要客观理性看待当前数据，财政收入增速回落，除疫情因素外，主要是受到大规模留抵退税政策影响。”粤开证券首席经济学家罗志恒说，在当前时点，实施大规模留抵退税政策，有利于增加企业现金流，提高抗风险能力，帮助企业纾困解难。

分中央和地方来看，前4个月，中央一般公共预算收入34571亿元，扣除留抵退税因素后增长4.5%，按自然口径计算下降5.7%；地方一般公共预算本级收入39722亿元，扣除留抵退税因素后增长5.4%，按自然口径计算下降3.9%；在31个省（区、市）中，扣除留抵退税因素后，23个实现收入正增长，8个为收入下降。“可以看到，扣除留抵退税因素后，前4个月，大部分地区财政收入实现正增长。”罗志恒说，东部沿海地区制造业发达、产值占比较高，导致留抵退税政策带来的减收更为明显。

在财政支出方面，数据显示，前4个月，全国一般公共预算支出80933亿元，比上年同期增长5.9%。其中，中央一般公共预算本级支出9636亿元，比上年同期增长5%；地方一般公共预算支出71297亿元，比上年同期增长6.1%。

“从主要支出科目来看，科学技术、农林水、卫生健康、城乡社区、交通运输等支出增速较去年同期增长明显，民生等重点领域支出得到有力保障。”石英华说。

专家们普遍认为，财政政策是宏观调控的重要手段，在对冲风险、稳定经济、改善预期方面发挥积极作用。“从前4个月财政收支数据看，今年财政政策在力度、进度、效度方面进一步加强提升，着力稳住经济大盘。”石英华说。

在许宏才看来，4月份财政收入增幅有所回落，主要是各级财税部门加大力度落实党中央、国务院减税退税政策的体现，是积极的财政政策应对经济下行压力的主动作为，通过财政收入的“减法”，换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。

“我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，随着统筹疫情防控和经济社会发展成效的显现，财政收入也将会稳步回升。”许宏才说，下一步，财政部将继续深入贯彻党中央、国务院关于退税减税决策部署，财政政策靠前发力，用好政策工具箱，打足提前量，为稳定宏观经济大盘出力，促进经济运行在合理区间。

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