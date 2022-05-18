人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

迎难而上，外贸企业更需自我求新

邹多为、潘洁
2022年05月18日08:52 | 来源：新华社
小字号

数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值12.58万亿元，同比增速放缓至7.9%，其中4月份增长0.1%。面对当前挑战，外贸企业更需要用全面、辩证、长远的眼光看待当前形势，准确识变、科学应变、主动求变。

当前我国的外贸增速放缓仍属于全球复杂贸易形势下的短期波动。综合看，我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变，我国目前外贸规模和增速在全球表现依然亮眼，外贸发展提升的时与势也没有改变。

两年多来的抗疫实践中，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，供应链表现出很强的稳定性，同时中央不断出台政策为产业链补短板强弱项。从中长期看，我国制造业已形成规模且在地区层面形成了产业集群，仍具有相当强的竞争力。

去年底的中央经济工作会议明确提出要“多措并举稳定外贸”“提升制造业核心竞争力”。今年以来，中央层面也一直紧盯外贸形势变化，加大分析研判力度，围绕保畅通、抓订单、强支持、促创新、增动力等方面，密集出台一系列政策举措以推动外贸保稳提质、提振市场信心。

对外贸企业而言，当务之急是把持续释放的政策红利“变现”为企业创新求变的生产力，推动转型升级加速跑。一方面不断创新出口产品、大力发展核心技术，锻造制造产业硬核实力；另一方面，抢抓跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式，全力做大外贸新业态增量。

此外，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，东盟、“一带一路”沿线国家等外贸伙伴也日益成为不可忽视的潜力优质市场和亟须抓住的时代机遇。

办法总比困难多，在世界经济海洋中摸爬滚打的中国外贸企业从不惧怕市场竞争。复杂严峻的形势面前，关键在于保持清醒认识，坚定前行信心，主动增强自身韧性，求新求变求突破。

新华社北京5月17日电

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
SDR权重上调将助力人民币国际化
　　人民网北京5月17日电 （记者孙阳）5月11日，国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权（SDR）定值审查。决定维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%，将美元权重由41.73%上调至43.38%，其他三种货币的权重即欧元（29.31%）、日元（7.59%）和英镑（7.44%）各有小幅度下降。…
4月银行结售汇顺差1224亿元人民币 跨境资金流动总体形势保持稳定
　　人民网北京5月17日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，数据显示，4月银行结汇14764亿元人民币，售汇13540亿元人民币，结售汇顺差1224亿元人民币。4月银行代客涉外收入32489亿元人民币，对外付款31446亿元人民币，涉外收付款顺差1043亿元人民币。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部