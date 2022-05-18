邹多为、潘洁

数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值12.58万亿元，同比增速放缓至7.9%，其中4月份增长0.1%。面对当前挑战，外贸企业更需要用全面、辩证、长远的眼光看待当前形势，准确识变、科学应变、主动求变。

当前我国的外贸增速放缓仍属于全球复杂贸易形势下的短期波动。综合看，我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变，我国目前外贸规模和增速在全球表现依然亮眼，外贸发展提升的时与势也没有改变。

两年多来的抗疫实践中，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，供应链表现出很强的稳定性，同时中央不断出台政策为产业链补短板强弱项。从中长期看，我国制造业已形成规模且在地区层面形成了产业集群，仍具有相当强的竞争力。

去年底的中央经济工作会议明确提出要“多措并举稳定外贸”“提升制造业核心竞争力”。今年以来，中央层面也一直紧盯外贸形势变化，加大分析研判力度，围绕保畅通、抓订单、强支持、促创新、增动力等方面，密集出台一系列政策举措以推动外贸保稳提质、提振市场信心。

对外贸企业而言，当务之急是把持续释放的政策红利“变现”为企业创新求变的生产力，推动转型升级加速跑。一方面不断创新出口产品、大力发展核心技术，锻造制造产业硬核实力；另一方面，抢抓跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式，全力做大外贸新业态增量。

此外，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，东盟、“一带一路”沿线国家等外贸伙伴也日益成为不可忽视的潜力优质市场和亟须抓住的时代机遇。

办法总比困难多，在世界经济海洋中摸爬滚打的中国外贸企业从不惧怕市场竞争。复杂严峻的形势面前，关键在于保持清醒认识，坚定前行信心，主动增强自身韧性，求新求变求突破。

新华社北京5月17日电

(责编：王震、陈键)