原标题：上海国际金融中心：“脉搏”稳健融资持续

5月17日，值守员工在上海清算所运营指挥中心工作。 新华社发

新华社上海5月17日电（记者潘清、桑彤、陈云富）坐落于上海黄浦江两岸的证券、期货、黄金、外汇、保险等要素市场17日悉数正常开市。各大金融机构的服务也通过云端有条不紊地进行着。

直面疫情考验，上海国际金融中心“脉搏”如常稳健跳动。

作为全球金融要素市场最齐备的城市之一，上海汇聚了10余家金融要素市场，各类持牌金融机构约1700家。2021年，上海金融市场交易总额突破2500万亿元，较上年增长逾一成。

疫情来袭，给上海金融基础设施运行和维护带来严峻挑战。各大要素市场和金融机构沉着应战，通过“闭环管理+远程办公”等模式确保交易正常开展、业务平稳运行。

上海证券交易所第一时间启动全所最小运行单元驻所办公，确保疫情期间的业务交易运行和制度供给。在此期间，沪市上市公司基本完成2021年年报和2022年一季报披露，科创板IPO申报数量较往年同期有所增长，科创板做市商相关制度的公开征求意见也顺利启动。

疫情期间恰逢国际大宗商品市场剧烈波动，上海期货交易所线上交易正常运行，一系列“上海价格”稳定输出。统计显示，4月上期所累计成交额超10.5万亿元，旗下国际平台上海国际能源交易中心同期成交量、成交额增幅分别达25.8%和83.3%。

作为衡量投资者参与程度的重要指标，上期所商品期货持仓量维持平稳，4月末超过730万手，较前月小幅下降1.5%，全球20多个国家和地区投资者参与的上海国际能源交易中心同期持仓量增长了5.3%。

“从货物到资金线上运转全链条的逐渐打通，帮助我们缓解了疫情下短期物流萎缩等不利因素带来的影响。”上海龙橡国际贸易有限公司总经理李星说，上海龙橡疫情期间加大了对线上平台的运用，通过期货到期交割和仓单转让及抵押，降低下游工厂备货难度，快速回笼资金。

中国外汇交易中心在护卫金融市场“大动脉”基础设施高等级安全的同时，为银行间市场构建起“立体保供”体系。依托提前布局开发的交易平台互联网接入等新业态，中心支持重要金融机构搭建远程交易室，助其多节点无缝接入市场，并在合规、安全前提下帮助机构实现应急授权、应急报价、应急成交。4月以来银行间市场日均成交达到7.7万亿元，恢复至今年前两月水平。

3月末以来，上海银保监局调度指导上海银行保险机构，按照“特事特办急事急办、应贷尽贷应续尽续、能减则减能让则让、能保则保能赔则赔”的原则，统筹抓好疫情防控和金融服务工作，推进各项金融政策落地执行。上海证券、期货、基金3家行业协会联合推出11条举措，鼓励行业机构积极对接市场主体的融资、风险管理等需求，助力企业应对疫情下的市场价格及汇率波动等风险。

呼应监管机构和行业自律组织的要求，上海金融机构在业务“不停摆”的同时积极加大信贷投放和纾困力度，通过提升金融服务可得性便利性、减费让利等方式，积极支持市场主体抗击疫情、推进复工复产。

面对疫情下的特殊情况，光大证券迅速调整工作安排，项目组采取联络专人化、服务线上化、部分底稿电子化，中后台关键岗位“双岗互备”，确保了重大投行项目顺利落地。

交易服务不“断档”的同时，上海金融市场融资保持活跃，对外开放继续推进，为抗击疫情、保障实体经济运行源源不断地输送“血液”。

4月27日，中国进出口银行在上海清算所发行市场首只“支持上海抗疫保供”主题金融债券，发行总额50亿元。5月5日，上海清算所支持东方证券完成全球首单“玉兰债”发行登记，实现了这一创新业务在欧元计价领域零的突破。

截至5月17日，4月以来沪市相继迎来20只新股登台亮相，合计首募规模接近670亿元。其中，八成新股落户专注于“硬科技”的科创板，资本市场助力科技创新的功能得以进一步发挥。

4月28日首单央企公开募集基础设施证券投资基金（REITs）项目华夏中国交建REITs在上交所挂牌上市，为央企利用资产上市平台打造全周期资产运作模式提供示范。5月16日，上交所ETF市场又添“新丁”，汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF亮相，为集聚逾10万家科技型企业的上海张江国家自主创新示范区再引金融“活水”。

(责编：王震、陈键)