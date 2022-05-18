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中欧（亚）班列“多点开花”助力江苏稳外贸

2022年05月18日08:57 | 来源：新华社
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　　新华社南京5月17日电（记者刘巍巍）搭载100个标箱、货重1150吨、货值365万美元的中欧班列（苏州）16日经满洲里出境，驶往奥地利、荷兰。“货物主要为电子产品、纺织品、电动工具等。复工复产期间，铁路运输比海运和空运更便利，因此中欧（亚）班列最先恢复出口业务。”苏州市国际班列货运有限公司总经理张帆说。

　　江苏是我国制造业强省、外贸强省。本轮疫情以来，国际海运一柜难求、运费大幅上涨，中欧（亚）班列“多点开花”，助力江苏外贸企业复工复产。

　　5月初，旭川化学（苏州）有限公司9.7吨聚氨酯原液出口至乌兹别克斯坦。“在中欧（亚）班列助力下，企业在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等地拓展新客户，预计年均增收约900万美元。”旭川化学（苏州）有限公司关务经理申留弟说。

　　近日，搭载2.2万余吨热轧卷板的东行过境班列驶入连云港港，装船发往东南亚地区。“我们优化监管流程，保障顺利通关。”五矿物流连云港有限公司负责人丁超说。

　　稳定出口的同时，中欧（亚）班列在保障进口方面同样发挥重要作用。

　　10日，中欧班列“江苏号”南京回程班列抵达南京，这趟从德国启程的中欧班列载有200多种货物。金陵海关驻江北办事处副主任康政介绍，截至目前，南京中欧回程班列已开行36列，进口货物2.01万吨，总货值突破1.5亿美元。

　　1至4月，江苏19条中欧（亚）班列共开行705列、搭载标箱4.69万个、货值90.26亿元人民币，同比分别增长54.7%、63.2%、40.22%。

(责编：王震、陈键)

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