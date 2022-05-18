孙清清

新华社郑州电（记者孙清清）近年来，中西部地区作为国内大循环的战略腹地，迎来了承接产业转移、加快自身发展的重大机遇。“瑞能服帽”就是一家因“转移”而蜕变的企业，一年生产上千万顶、数千种款式的帽子，已经成为中部县域经济发展的“新支柱”。

“帽子王国”的“大挪移”

记者走进河南省周口市淮阳区瑞能服帽工厂，仿佛进入了“帽子王国”，数千种颜色和款式各异，不乏欧美、日韩及国产知名品牌的帽子在这里生产，并发往国内外。

在智能绣花车间，一台台智能绣花机飞快地在帽片上刺绣，齐刷刷地发出“噔噔噔”的响声，绣出一个个精美图案。每台绣花机1小时能完成200多顶帽子的绣花工作量。

记者见到跟单员任继青时，他的电脑右侧排放着35款帽子样品，而他正处理来自法国客户的帽子款式修改意见。“海外客户先把订单下给公司在江苏张家港的销售分公司，再由销售分公司的同事把外文邮件译成中文，转给我们跟单员，安排和跟进生产。”任继青说，从上午到下午3点，他大半天处理了来自美国、法国、澳大利亚、智利等国的2万顶帽子订单。

“公司每年推向市场的帽子新款有三千到四千个。”瑞能服帽总经理唐书景说，今年一季度公司完成了400万件帽子订单的生产、交付，同比订单量翻了一番，今年的订单量预计达1200万件。

从2011年开始，唐书景陆续把位于江苏张家港的业务转移到淮阳。如今，公司的研发、设计、生产等环节均已转移到淮阳，公司总部也换成了淮阳。而昔日的“总部”张家港只留下销售分公司，用于洽谈和承接海外业务。

从“孔雀东南飞”到“雁归来”

作为瑞能服帽的创始人，唐书景向记者坦言把企业建到淮阳的考虑。“与沿海相比，淮阳人力资源充沛，交通区位优越，拥有高速、高铁、河运等多种交通方式，这些是劳动密集型帽子企业的关键生产要素。”唐书景说。

唐书景返乡创业、把企业内迁，不仅是我国劳动力资源从“孔雀东南飞”到“雁归来”的反映，更是我国产业转移趋势的一个生动缩影。

1993年，17岁的唐书景没上完高中，便离开家乡淮阳，远赴广东东莞鞋厂打工。“得益于我国庞大的人口红利，改革开放后，一些外资企业纷纷把鞋帽等劳动密集型产业转移到东南沿海。我到广东打工时，正是这些产业最红火的时候。”唐书景说，随着我国东南沿海生产成本上升和产业升级，2000年以后，一些外资企业相继向东南亚转移，也有部分企业向我国中西部地区转移。

凭借多年闯荡市场积累的经验和人脉，2004年，唐书景从企业辞职，从珠三角来到长三角，在张家港成立了瑞能纺织品有限公司，主要承接日本的帽子订单。2010年，唐书景看中了淮阳劳动力资源充沛、人力和土地成本低的优势，在淮阳租厂房，尝试向中西部地区转移帽子生产线。

历经10多年的不间断“转移”，唐书景在淮阳的工厂规模不断扩大，占地面积从4亩扩至107亩，建起一栋栋标准化厂房，产品涵盖布帽、草帽、毡帽等，各类帽子年产能达三千万顶。

唐书景介绍，瑞能服帽仅在淮阳就拥有千名员工，工厂配有宿舍楼、餐厅、图书室，免费吃住。另外，在淮阳及其周边县区、安徽、湖北等地建起了“卫星工厂”，让留守妇女和老人在家门口就能就业。

“环境变了，是我追加投资的底气”

记者问唐书景，他不断在中西部一个县追加投资，底气从何而来？唐书景说：“环境变了。”他口中的“环境”，除了中西部地区县域基础设施“硬件”的极大改善，也包含营商环境“软件”质的提升。

“去年，政府为公司厂房全程代办了不动产权证，一周就办好了，公司一趟也没跑。”唐书景说，之所以这么快，是政府出台了“帮代办”机制，让企业从繁琐的事务中解脱出来。企业只要在手机App或打电话给政府帮代办专员，提出代办需求，政府全程包办，办事可以“一次都不跑”。

目前，以瑞能服帽为代表的服帽产业已成为淮阳8个支柱产业之一。在淮阳的8个支柱产业中，7个是转移过来的“无中生有”的产业，包括特种玻璃、教育用品、塑料制品、可降解新材料等。

淮阳区营商办主任靳遵杰说，正是人力、土地等因素和软硬件的提升，使越来越多的中西部地区县域，具备了承接东部产业转移的综合优势，而瑞能服帽就是这一过程中最生动的“注解”。

如今，瑞能服帽已在淮阳布局建立纸箱厂、印刷厂等完整帽子产业链条，正不断强化研发、设计能力，着力打造自主品牌，积极扩展电商、直播带货等销售新渠道，力争与地方发展深度融合，迈向产业升级新征途。

(责编：王震、陈键)