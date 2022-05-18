刘 艳

又到了一年一度的世界电信和信息社会日，今年的主题设定为“面向老年人和实现健康老龄化的数字技术”。

5月17日是国际电信联盟成立日，每年以一个主题的方式回应社会发展重要趋势和行业应对，全世界各成员国均在这一天开展纪念活动。从1969年开始，国际电信联盟还将这一天定为世界电信日，后更名为世界电信和信息社会日。

国际电信联盟秘书长赵厚麟表示，公平使用数字技术不仅是一种道德责任，更对全球繁荣和可持续发展至关重要。全球逾10亿60岁或以上的老年人，成为今年世界电信和信息社会日庆祝活动的焦点。

数字社会必定始终以人为中心，但全球仍有近30亿人，尤其是大部分60岁及以上的老年人，或尚未“联接”起来，或陷入难以适应数字生活的困境。

生命的脚步终将放缓，而科技的发展却日新月异，用技术关怀“银发族”已是信息通信行业的重要任务，能为他们做些什么？今天，全行业交答卷。

适老助老数字服务深化升级

为推动老年人能用、会用、愿用互联网和数字技术，2021年，工业和信息化部启动互联网应用适老化及无障碍改造专项行动，传统服务方式与智能化服务创新并行，组织全行业为老年人提供更周全、更贴心、更直接的便利化服务。

工业和信息化部副部长张云明介绍，目前，已有375家老年人常用网站、App推出适老助老功能。

我国各级适老化和信息无障碍改造成效显著，在场景上，贴近老年人和残障人士常用的电信服务、出行、购物等应用需求；在流程上，实现了“一键订票”“一键叫车”等简易操作；在功能上，内容朗读、语音播报、人工直联“一对一”热线等暖心服务日渐丰富。

赵厚麟说：“老年人群体正在日益庞大，我们这个时代能取得如此大的社会和经济成就，这一群体实在是功不可没，他们理应得到我们的关心和帮助。”

“数字化”遇到“老龄化”，让“银发族”共享“数字时代”红利，电信服务首当其冲。目前，仅中国移动就有超过1.8万个营业厅设立爱心通道，为老年客户提供优先服务，超过1.5万个营业厅为老年客户提供厅店下单、配送到家服务，超过1.8万个网格为行动不便的老年客户提供上门服务。

在世界电信和信息社会日这一天，我国三大基础电信运营商宣布再次为“银发族”升级服务，中国电信推出六大服务举措，中国移动推出“心级服务银色守护计划”，中国联通升级“银龄专享”服务计划。

全社会伸出帮扶之手

共享数字红利不落一人，已经成为经济社会持续健康高质量发展所面临的“必答题”，但如中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨所言，信息技术的适老化是一个长期的社会化系统工程。

中国老龄协会老年人才信息中心总工程师李强说：“中国是全球老龄化速度最快、老龄人口最多的国家之一，中国政府也最关心老龄群体，能够动员社会力量参与到为老年人服务的事业中，能够推动信息技术运用到老年人生活的方方面面，能够尽快解决老年人的‘数字鸿沟’问题。”

如今，海量青年志愿者已走入社区，成为“银发族”数字生活关键帮扶力量。

夕阳再晨公益组织发起人、北京邮电大学青年教师张佳鑫说：“我们带领大学生们，以高校覆盖社区、青春陪伴夕阳的方式，手把手、一帮一地帮助老人更好地融入信息化社会。”

迄今为止，夕阳再晨公益组织累计带动100所高校开展了12350多场的志愿服务活动，累计志愿服务时长达到410多万个小时，服务社区老人超百万人。

面对快速发展的新技术和数字生活方式，老年人群体也在努力学习和适应，中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克指出了这一重要趋势，他表示：“很多老年人积极学习新技术，甚至参与到新技术的开发中，而不再是新技术的被动应用者。”

（科技日报北京5月17日电）

(责编：王震、陈键)