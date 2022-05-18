金 凤

近日，苏州纳飞卫星动力科技有限公司（以下简称纳飞）的研发人员正就如何完善卫星的动力系统，讨论得热火朝天。

今年3月起，纳飞启动融资以加大研发投入、市场推广，但江苏多地的疫情延缓了公司融资进程。

不过，前不久苏州常熟地税局的一笔36万余元的增值税留抵退税，让纳飞联合创始人蔡勇松了一口气。

“现在企业一年的研发投入几百万元。在融资受影响的情况下，有资金注入，我们就能多开展一些关键技术的预研了。”蔡勇说。

留抵退税，是江苏今年组合式税费支持政策的重头戏，占全部减税降费比例约六成。

税费支持只是江苏今年为企业纾困解难的冰山一角。今年江苏接连出台“苏政40条”“助企纾困22条”等举措，助力企业应对疫情的新变化新冲击。

科技日报记者采访发现，江苏多部门联袂，为企业提供金融支持、挖掘专利资产价值，这些精准的科技范儿举措，令科技民企发展动力不减，经济马达轰鸣不息。

金融支持帮科技企业解难题、渡难关

前几天，眼瞅着贷款还款期一天天临近，无锡正则精准医学检验有限公司财务负责人潘林吉一筹莫展。根据原计划，公司要在4月底前向江苏银行交还1000万元的“锡科贷”本金。

但是，由于承担无锡、苏州等地核酸检测紧急任务，公司现金流吃紧。“我们每天一边要采购检测试剂盒，一边要出几十万份检测报告，公司还专门新建了一个检测实验室来满足需求。作为一家科技民企，资金压力很大。”潘林吉说。

江苏银行无锡科技支行相关工作人员了解这一情况后，当天就为其办理了无还本续贷业务——1000万元本金可以延缓一年交付。“这缓解了我们的资金周转压力，让我们能心无旁骛地服务疫情防控。”潘林吉说。

江苏银行普惠金融部相关工作人员告诉科技日报记者，今年该行对经营暂时困难，但产品有市场、发展有前景、技术有竞争力的科技型中小企业，不停贷、不压贷、不抽贷，已为150多家科技型中小企业，办理无还本续贷近10亿元。

重点解决科技型中小微企业贷款难题的“苏科贷”，也持续为企业提供发展动力。江苏省科技厅高新处相关负责人告诉科技日报记者，今年1—3月，共引导合作银行为565家企业新增发放“苏科贷”贷款20.8亿元，同比增长23%，有效缓解了科技型中小微企业的贷款融资压力。

资金的“蓄水池”不可或缺，便捷的线上服务也助力科技企业创新跑出“加速度”。江苏银行为科技型中小企业开通“线上服务专区”，通过“随e融”平台，可实现贷款秒批秒贷、科技创新券一键申领；通过苏银金管家、企业手机银行，企业还可实现薪税智能测算、支付结算一端通办。

知识产权质押融资让企业研发增底气

如果说金融支持为疫情中的企业雪中送炭，知识产权质押融资则让科技民企的“造血”能力更强。

最近，南京合信自动化有限公司的研发人员忙碌不停，前不久，公司通过质押发明专利，从南京银行获得了2000万元贷款。

南京合信是一家研发大型智能生产线的科技型企业，一条生产线的生产周期一般要6—12个月。

“通常客户会预付30%，尾款要到产品安装调试正式运行后才支付，所以我们平均一个项目要垫资1000万元—3000万元。”该公司财务总监李珊说，近年来公司的研发投入较多，今年还要扩大产能，需要更多的现金流。

“这笔贷款解了我们的燃眉之急，可以专注研发生产，而且贷款流程很便捷，从申请到下款，大约耗时两周。”李珊欣慰地说。

无独有偶，南京牧奇亚生物科技有限公司前不久也从南京银行获得500万元的知识产权质押贷款。

南京银行小企业金融部投贷创新部经理朱敏杰介绍，该行的知识产权质押贷款业务享有专属额度保障、绿色审批通道、优惠利率专享等政策支持。

创新是引领发展的第一动力，提升企业技术创新能力，完善企业创新服务体系也是题中之义。“知识产权质押一直面临抵押物评估难、处置难、风控难的问题，所以我们会调研企业的融资需求，向银行反馈结果；同时会向银行提供知识产权优质企业名单以及企业的专利拥有量、相关专利被引证次数等基础性数据，帮助银行筛选客户。”江苏省知识产权局知识产权服务处副处长朱煜告诉科技日报记者，为鼓励银行为企业进行知识产权质押授信，该局还联合财政部门通过拨付知识产权发展奖补资金的方式，支持各地进行补贴。

今年一季度，江苏知识产权质押融资额达57.71亿元，较去年同期翻了一番；惠及中小微企业661家，同比增长66.08%，其中，1000万元以下普惠型贷款惠及企业数占比达90%。

(责编：王震、陈键)