人民网北京5月18日电 （记者李栋）针对近期网上流传的“割青麦作饲料”短视频，中国奶业协会（以下简称中国奶协）副秘书长陈绍祜在接受媒体采访时表示，目前相关奶牛养殖场已停止收储口粮小麦作青贮饲料。

近日，网上出现的“割青麦作饲料”短视频引起网友关注，陈绍祜表示，中国奶协近日配合农业农村部调度了奶牛养殖企业有关情况，在黄淮海地区少数奶牛养殖场有用小麦作青贮饲料的现象，主要是青贮玉米等存在一定缺口，特别是受去年北方严重秋汛影响，青贮玉米收储量不足，青贮饲料缺口增加，只能临时用小麦青贮来应急。

“其中大多数是养殖场在配套饲草料地上轮作倒茬种小麦。也有个别养殖场就地就近收储了一些小麦，但规模不大、面积很小，实际成交价也没有网上说的那么高。”陈绍祜说。

“目前，相关奶牛养殖场已停止收储口粮小麦作青贮饲料。针对一些养殖场存在的青贮饲料缺口，中国奶协正在与相关养殖企业和饲草料企业进行联系，加强青贮饲料供需情况调度，组织产销对接，满足养殖需要。”陈绍祜表示，对有较大缺口的养殖场户，帮助与主产区骨干饲草料企业建立“点对点”供销关系，及时补足缺口，防止发生缺草断供情况。

据中国奶协初步调查，黄淮海地区大型奶牛场青贮饲料缺口约40万吨左右，可以通过调剂调配解决。据了解，农业农村部已经作出相关安排，抓紧调剂调运。“目前山东、吉林等省已经发布了青贮饲料生产企业货源供应信息，协会将帮助养殖企业搞好对接，渡过青黄不接的难关。”陈绍祜说。

陈绍祜介绍，奶牛养殖所用青贮饲料中90%以上是青贮玉米，其他的还有黑麦草、饲用大麦等。青贮小麦的饲用价值仅相当于青贮玉米的70%左右，而且亩生物产量不到青贮玉米的50%，用小麦作青贮只是饲草料地倒茬或在特殊情况下的应急举措，并非普遍现象。

“虽然这种救急的情况往年也有、量也很小，但社会各界对确保国家粮食安全特别是口粮安全高度关注，协会已向全行业发出倡议，不用口粮小麦作青贮饲料。”陈绍祜表示，下一步，还将引导发展营养价值和经济效益更高的青贮玉米、黑麦草、饲用大麦等饲草料，在确保粮食安全的同时保障饲草料供应，特别是指导重点地区养殖场因地制宜做好青贮饲料收储工作，促进奶业高质量发展，让中国人喝奶更有保障。

(责编：鲁婧、吕骞)