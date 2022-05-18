人民网北京5月18日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，截至2021年底，长三角铁路营业里程达13374.3公里，其中高铁里程6329公里。今年，长三角铁路建设投资保持高位运行，铁路部门克服疫情影响，确保各项工程有序推进。

合杭高铁湖杭段即将开通

目前，合杭高铁湖杭段已进入联调联试阶段，预计今年8月开通运营。线路北接宁杭高铁和在建沪苏湖铁路，南连杭黄高铁和在建的杭温高铁。

杭州西站是杭州大型铁路枢纽之一，站场总规模为11台20线（含正线4条）。站房共有9层，分为地下4层和地上5层。该站集高铁、地铁、公交、出租车、社会车辆等多种交通方式于一体，并在功能布局上充分考虑了站城融合。

合杭高铁湖杭段。中国铁路上海局供图

据介绍，沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段、沪渝蓉高铁合肥至武汉段、南通至宁波高速铁路、潍坊至宿迁高速铁路江苏段、宁芜铁路扩能改造5个项目计划今年开工。

沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段

目前，项目可行性研究报告获得国家发展和改革委员会正式批复，正全力推进开工。线路连接上海、江苏、安徽，起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。

线路全长554.6公里，设计时速350公里，共设16座车站，新建10座车站，分别为上海宝山、崇明、启东西、海门北、如皋西、黄桥、泰州南、仪征北、南京北、大墅站。

沪渝蓉高铁合肥至武汉段

线路位于安徽、湖北省境内，沿江高铁中段，建成后将成为武汉城市圈至长三角城市群的客运主通道。

线路东起合肥枢纽，途经安徽省六安市、金寨县及湖北省，终至武汉市，设计时速350公里。其中，安徽省境内全长197.1公里，新建3座车站，分别为六安北、金寨东、南溪站。

南通至宁波高速铁路

线路位于江苏省东南部和浙江省东北部，线路起自南通市南通西站，与盐通高铁正线贯通，经苏州市、嘉兴市后跨越杭州湾进入宁波市。

线路全长310.1公里，设计时速350公里，共设南通西、张家港、常熟西、苏州北、嘉兴北、海盐西、慈溪等10座车站。

潍坊至宿迁高速铁路江苏段

线路北起徐州市下辖新沂，向南终至江苏省宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北站。

线路全长62公里，设计时速350公里，正线设3座车站，分别是新沂东、宿迁东、洋河北站（越行站）。

宁芜铁路扩能改造

目前，项目可行性研究报告获得国家发展和改革委员会批复。改造后的宁芜铁路为客货共线的Ⅰ级单线电气化铁路，全长102.2公里，设紫金山、沧波门、双龙街、谷里、古雄、江宁镇南等10座车站。

该项目将对南京城区段（沧波门至古雄）既有铁路进行外迁，其余线路进行电气化改造、道口“平改立”等，化解原线路穿城而过带来的城市分割、交通拥堵等问题。

15个项目计划续建

铁路项目计划开工。中国铁路上海局供图

据了解，今年，江苏南沿江城际铁路、沪苏湖铁路、淮北至宿州至蚌埠城际铁路、金华至建德高铁、金华至宁波铁路、巢湖至马鞍山城际铁路、杭州至衢州铁路建德至衢州段、沪杭客专上海南联络线等15个项目计划续建。

据测算，近年来长三角铁路建设每年约在上海、江苏、浙江、安徽提供超过10万个就业岗位，同时，拉动了建筑材料、施工机械和基本能源等需求，提高了上下游产业的就业水平。

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