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四部门：推进大别山革命老区交通运输发展 2025年可快速畅达周边省市

2022年05月18日16:17 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者王连香）近日，交通运输部会同国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合发布《大别山革命老区综合交通运输“十四五”发展规划》（以下简称《规划》），进一步推进大别山革命老区交通运输发展，探索省际交界地区、革命老区交通运输高质量发展新路径。

《规划》明确，大别山革命老区将以抢抓机遇、加快发展，便民富民、提质增效，立足实际、重点突破，统筹协调、创新融合，生态优先、安全可靠为原则，到2025年，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，综合交通基础设施内外衔接、互联畅通，实现对外快速畅达周边省市，对内便捷联系各中心城市，广泛覆盖县乡农村，国道省际路段贯通比例、乡镇通三级路比例、建制村通等级路比例均达100％，建制村快递服务通达率超90％，努力建成革命老区、多省交界地区交通运输高质量发展先行示范区、协同发展绿色发展样板区。

《规划》部署了7项重点任务，即：加快构建内畅外联的快速交通网、着力完善衔接顺畅的干线交通网、全面建设覆盖广泛的基础交通网、积极打造衔接高效的综合交通枢纽、努力提升运输服务品质效率、稳步推进交通运输创新融合发展、促进交通运输安全发展绿色发展。

《规划》要求，要加强规划实施的组织领导，强化与国土空间、全域旅游、乡村振兴等规划衔接，做好用地、资金等要素保障，加强规划实施情况跟踪分析和督导检查，推进规划有序实施。

(责编：王连香、吕骞)

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