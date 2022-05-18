人民网北京5月18日电 （记者杜燕飞）当前，为保障能源安全稳定供应，我国正加快推进天然气产供储销体系和储气基础设施建设。5月17日，中国海油盐城液化天然气项目6座27万立方米液化天然气储罐完成拱顶模块吊装，中国石化青岛LNG接收站27万立方米液化天然气储罐气压完成升顶作业。项目投产后，将为天然气安全稳定供应再添力量。

我国在建规模最大液化天然气储备基地6座储罐完成拱顶吊装

5月17日，由我国自主设计和建造的6座国内单罐容量最大的27万立方米液化天然气储罐在中国海油盐城“绿能港”全部完成拱顶模块吊装，这是我国在建液化天然气储罐项目中一次性完成的规模最大的拱顶模块吊装作业。

盐城“绿能港”6座27万立方米液化天然气储罐完成拱顶模块吊装。受访者供图

据介绍，拱顶是液化天然气储罐的重要构件，相当于液化天然气储罐的“房梁”。27万立方米储罐单个拱顶的跨度近100米，重量达800多吨，由1个中心环和24个大小拱顶模块组成。拱顶模块形似“切开的西瓜皮”，跨度最大46米，单片重33吨。

“项目组通过精密计算、模拟推演及现场试验，在每个拱顶模块表面分为上、中、下合理布置3组共8个吊点，起吊前，通过调整8根钢丝绳长度，使每组钢丝绳的夹角保持固定，确保吊装过程中拱顶模块变形量控制在5%以内，保障了施工质量。”中国海油盐城“绿能港”项目副总经理袁斌表示，本次吊装作业在国内首次成功实施三个储罐拱顶模块同步吊装。同时，拱顶模块预制创新结构设计和施工工艺，减少焊接动火工作量近83%，大幅提高了罐内安装效率，降低了作业风险。

据介绍，中国海油盐城“绿能港”是国家天然气产供储销体系建设及互联互通重点规划项目，共建造10座大型液化天然气储罐，包括4座22万立方米储罐和6座27万立方米储罐，项目建成后将成为国内规模最大的液化天然气储备基地。

国内最大容积液化天然气储罐气压升顶作业在山东青岛完成

5月17日，中国石化青岛LNG接收站27万立方米大型液化天然气储罐气压升顶作业成功，标志着外罐主体结构基本完成。

青岛LNG接收站27万立方米液化天然气储罐完成气压升顶作业。受访者供图

“本次安全平稳完成气压升顶作业的是国内首台27万立方米全容式液化天然气储罐，由中国石化自主研发，直径达100.6米，高55米，是目前国内容积最大的液化天然气储罐，标志着外罐主体结构基本完成，即将开始内罐施工。”中国石化天然气分公司青岛液化公司有关负责人表示，在本次顶升过程中，项目团队采用红外线自测仪与人工监测相结合的方式，精准控制穹顶30条钢缆均衡受力，确保平稳上升，总共用时107分钟，顺利顶升到位。

据了解，气压升顶作业是利用封闭空间和外界压力差的原理，将储罐的穹顶结构从底部缓慢提升到储罐顶部预定位置，是液化天然气储罐建设过程中的关键工序之一。

据介绍，该储罐建设属于青岛LNG接收站三期工程，计划于2023年全面建成。建成后，该接收站年接卸能力将达到1100-1400万吨、年供气能力将提升至165亿立方米，可为山东省、环渤海乃至华北华东地区持续稳定提供清洁能源。

(责编：罗知之、吕骞)