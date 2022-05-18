人民网北京5月18日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委联合财政部已下达2022年以工代赈中央投资66亿元，撬动地方各类资金约12亿元，支持各地共实施以工代赈项目1800余个，将带动13余万名农村脱贫群众和低收入人口等重点群体稳就业、促增收，预计参与工程项目建设的当地群众人均获取劳务报酬额将超过1万元。

聚焦重点地区重点群体 减轻新冠疫情冲击影响

以工代赈资金安排进一步聚焦“三区三州”等原深度贫困地区、国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁后续扶持任务较重的市县等重点地区，瞄准农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口等重点群体，鼓励各地广泛组织吸纳农村脱贫群众特别是因疫因灾无法外出务工的群众参与以工代赈工程项目建设，在家门口实现就业增收，缓解疫情对农村劳动力外出就业的冲击影响。

强化项目前期工作 确保项目谋划环节落实以工代赈政策要求

为从源头上把住以工代赈项目谋划的“政策关”，确保发挥“赈”的作用，国家发展改革委组织有关省份按照“省负总责，省、市、县逐级审查把关”的原则，对申报项目前期要件是否符合政策要求开展审查。中央投资切块下达到省后，由省级发展改革部门按照“先有群众、后有项目”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策要求，及时将项目分解下达到县，确保项目尽快开工建设、及时组织群众务工、足额发放劳务报酬。

提高劳务报酬发放比例 吸纳更多群众就业

各地牢牢扭住促进农村群众就业这个“牛鼻子”，在确保工程质量前提下，尽可能提供更多务工岗位，尽可能大幅提高劳务报酬占中央投资比例，进一步延伸扩大就业容量，激发脱贫地区和脱贫人口内生动力和自我发展能力。2022年以工代赈投资计划由各省分解到项目后，预计发放劳务报酬占中央投资的比例将超过20%，部分项目劳务报酬占比将达到30%以上。

全面拓展多种赈济模式 延伸扩大就业容量

各地依托以工代赈项目，全面实施就业技能培训、公益性岗位开发和资产收益分红等赈济新模式，瞄准务工群众中低技能、弱劳力等特殊群体，开展国家通用语言文字培训、生产技能培训等，让以工代赈中央投资更直接、更广泛、更长久地惠及脱贫群众。

(责编：申佳平、吕骞)