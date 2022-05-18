人民网北京5月18日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，近日国家发展改革委会同卫生健康委、中医药局、国务院医改领导小组秘书处（以下简称“四部门”）公布第三批国家区域医疗中心建设项目名单，要求相关方面加快推进项目前期工作，尽早开工并建成投用，同时持续深化实质性合作，让广大群众尽快享有公平可及的高水平医疗服务。

据介绍，为加快实现“大病不出省”，四部门印发《有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案》，将优质医疗资源相对薄弱的内蒙古等12个省份和新疆生产建设兵团纳入建设范围。围绕地方申报的59个项目方案，四部门通过组织开展集中汇报、集中反馈意见建议、组织专家实地（视频）调研等方式，深入了解并综合评估项目推进情况。根据专家意见，原则同意河北、内蒙古等省份所报的24个项目方案，将其作为第三批国家区域医疗中心建设项目。

同时，根据项目筹备和推进情况，将部分暂不能达到国家区域医疗中心建设要求，但条件相对成熟的项目纳入“辅导类”名单，作为国家区域医疗中心建设储备项目纳入下一批评估范围。此外，经评估，将中国医学科学院肿瘤医院辽宁医院等3个试点项目纳入“警示类”名单，将予以重点关注和督促。

国家发展改革委介绍，2019年10月，四部门启动了国家区域医疗中心试点工作，分两批次遴选确定了26个试点项目，并给予中央预算内投资支持。从首批试点项目来看，已经取得阶段性成效：试点地区引入优质医疗资源填补空白，当地医疗服务水平不断提升，患者外转率明显下降。输出医院加大品牌、人才、技术、管理等输出力度，服务辐射范围和品牌影响力不断扩大，发挥了深化医改示范引领作用。例如，北京儿童医院郑州医院落地运行后，2020年河南省前往北京儿童医院就诊量下降63.1%，住院量下降51.3%。复旦中山厦门医院52项创新技术填补福建省和厦门市空白，心外、胸外等优势科室的三、四级高难度手术比重超过95%。北医三院崇礼医院外地患者占比达47.4%，辐射北京、天津、陕西等25个省市。

图片来源：国家发展改革委官网

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