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“专精特新”企业家论坛启动 打造高质量发展生力军

2022年05月18日12:22 | 来源：中国经济网
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　　5月13日下午，由工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）和《中国企业家》杂志社联合主办“专精特新”企业家论坛于线上启动并成功举办首次服务活动。工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）主任付京波，《中国企业家》杂志社社长钟云华，中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长朱宏任，中国工程院院士倪光南、彭寿等出席活动。

　　论坛主办方领导表示，将充分发挥政策研究、产业数据、媒体传播、企业家社群运营的资源和经验优势，深度挖掘“专精特新”企业成长发展基因，弘扬新时代中国企业家精神，总结推广“专精特新”企业成功经验，引导中小企业走“专精特新”发展道路，探索中小企业公共服务新模式，共同打造服务中小企业高质量发展的新平台、新品牌，推动“专精特新”中小企业发展壮大，成长为地方工业经济高质量发展的生力军、国家工业强国的后备军。

　　浙江省经济和信息化厅副厅长岳阳，重庆市经济和信息化委员会二级巡视员刘群生，北京市经济和信息化局中小企业处处长、北京市中小企业服务中心主任杨靖国分别介绍了浙江省、重庆市、北京市服务中小企业发展成效，解读了“专精特新”企业培育和支持政策。

　　中国工程院院士、中国建材集团总工程师、凯盛科技集团董事长彭寿，协鑫集团董事长朱共山，龙芯中科技术股份有限公司董事长胡伟武，复星国际执行总裁、首席投资官唐斌，交控科技董事长郜春海，杰克股份创始人兼CEO阮积祥等优秀企业家分享了自主创新、做大做强和与中小企业融通发展的成功经验。

　　活动中，工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）在《以产业集聚打造高质量发展新势能》专题报告中提出了“以专业化促集聚，以融通化谋发展，以创新性构生态，以体系化优保障”的“专精特新”企业培育和高质量发展模式。

　　作为全国中小企业服务月的配套活动，本次论坛吸引超过100万人次在线观看。与会领导、专家和企业家代表达成“政府精准政策扶持、龙头优势资源带动、企业核心技术创新”的发展共识，将携手打造资源共享、优势互补、互利共赢的中小企业创新发展共同体，服务“专精特新”中小企业为中国经济高质量发展作出更大贡献。

(责编：王震、陈键)

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