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广东电信推出2000M全光超千兆宽带

2022年05月18日13:34 | 来源：人民网
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近日，中国电信广东公司（以下简称广东电信）宣布推出2000M全光超千兆宽带（以下简称超千兆）。广东电信相关负责人表示，基于高速率的全光超千兆宽带，搭配使用广东电信的全光组网（FTTR），可实现千兆到房，让全屋无线网络的速率达到有线标准，真正实现有线无线同样畅快。

据介绍，除了有线无线网络接入业务，该公司还推出了基于其云技术的新应用“天翼云电脑”。通过云技术运用，让手机秒变电脑，随时随地办公，提高工作效率；让电视秒变电脑，大屏幕上网课更护眼；资料储存云端，既安全又便捷。本次创新发布，广东电信提出超千兆四大尊享服务承诺，包括：网络需求快速响应，报装零拒绝；24小时快速安装，行动高效率；高速有保障，速率必达标；申诉立响应，专人上门调优，7天内必修复。

目前广东电信提供包括天翼高清、天翼看家、智能门铃、智能门锁、智能音箱、智能台灯等基于泛智能终端的庞大应用族群。基于对智能家居常用场景的洞察，围绕“家庭安防”“家电升级”和“智慧教育”等方面的市场需求，广东电信设计了多款全屋智能礼包供广大用户选择。

此外，为助力老年人跨越信息化鸿沟，广东电信推出了“一键呼入”“爱心翼站”“智慧养老”“智慧助老”等暖心服务举措，以及“孝心卡”“翼联呵护”“天翼防骚扰”等专属业务。

(责编：曹淼、李源)

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