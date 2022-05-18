原标题：交通银行在上海首家网点恢复营业

5月18日，交通银行上海市金山支行营业部恢复对外营业，迈出复工复产第一步。从当日起，交行上海市分行部分网点将根据上海疫情防控形势，陆续恢复对外营业，为市民和企业提供优质线下金融服务。

恢复营业首日，高先生一早就来到网点办理业务。他告诉工作人员，自己马上要住院手术，急需赎回理财产品以便支付住院医疗费。但自己年纪大了，手机上不会操作，收到银行开门的信息，立刻就来了。支行员工第一时间为老先生完成了理财赎回，并祝他早日康复。

据悉，该营业网点每日早、中、晚各实施一次全面消杀，对公共用品和设施每2小时进行一次消杀，全面落实扫码、测温、消毒、限流等各项防疫要求，全力保障客户及员工的健康。“特殊时期，我们与客户的物理距离虽然变远了，但服务温度依旧，我们将全力在符合防疫要求的情况下，保障金融服务不断档、标准不降低。” 交行上海市金山支行营业部负责人说。

据介绍，在首家恢复营业网点中提供服务的，是由交行上海市分行9名共产党员和青年骨干组成的复工先锋队。复业前两天，他们已入驻网点，为开业做好各项准备。驻行期间，他们将严格执行全程闭环管理。此外，上海市分行还紧急调拨足量现金到位，满足老百姓现金提取需求。

自上海本轮疫情发生以来，交通银行全力做好金融支持疫情防控和经济社会发展工作，推出助企纾困各项服务产品，通过线上线下结合的服务方式，实现了疫情期间金融服务不断档。当前，上海复工复产和复商复市正有序推进，交通银行将全力满足市民和企业各类金融需求，为做好疫情防控贡献金融力量。

(责编：董童、李源)