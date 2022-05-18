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农业银行多举措助力扩内需促消费

2022年05月18日14:25 | 来源：新华网
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原标题：服务批发零售行业客户超200万户 农业银行多举措助力扩内需促消费

　　消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。今年以来，农业银行通过多种举措助力提升消费能力、培育消费增长点，更好地服务扩内需战略。截至4月末，农业银行服务批发零售行业客户超200万户，批发零售行业贷款余额近6000亿元，较上年末增长700多亿元。

　　农业银行充分利用“智链客”等数字化服务工具，通过大数据和图数据库技术，从服务批发零售行业源头客户及核心客户入手，实现客群扩户增量，打造从客户点式服务到链式服务、从服务单个客户到服务一片客群的服务新模式。重点细分大型综合连锁商超、连锁便利店、生鲜超市等三类商超行业典型业态，提供相应的金融服务，围绕新模式、新业态、新机遇精准发力，助力商超连锁经营行业稳健发展。

　　近年来，批发零售行业呈现出线上线下加速融合发展的态势。为支持相关行业转型发展，农业银行为客户提供综合收银台、银企直联、一体化收单、供应链融资等产品组合解决方案，综合运用掌银、信用卡、数字人民币等多种营销渠道，开展满减、返现等促消费活动，让消费者得实惠，助力企业增业绩。

　　农业银行以开立对公母子钱包解决批发零售连锁企业开户繁琐问题，在积极拓展新商户的同时为企业提供数字人民币对公钱包、数字人民币收单等金融服务。将批发零售行业作为推广数字人民币对公钱包的典型客群，同时提供掌银、网银、POS等金融支持，提升数字人民币业务服务水平。

　　为缓解疫情对批发零售企业的影响，农业银行加强与地方主管部门信息沟通，从源头捕捉客户信息，加大对受疫情影响的批发零售行业支持力度，综合运用线上产品，为企业提供便捷、高效的金融服务，为保障市场供应、提升市场消费活力贡献农行力量。

(责编：曹淼、李源)

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