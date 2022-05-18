原标题：中国人寿支持上海经济社会发展存量投资规模超4100亿元

近期，上海本土疫情变化牵动着全国亿万民众的心。守护人民的生命健康、维护上海城市的安全有序已经到了最关键的时刻。中国人寿把疫情防控作为当前头等大事，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，统筹做好疫情防控工作的同时，确保生产不停歇、服务“不打烊”，用金融保险业的坚守和担当，坚决落实稳保政策，全力以赴助力企业复工复产，守护申城经济社会稳定运行。

自上海本轮疫情开始以来，虽然防控措施不断升级，但中国人寿金融服务保障工作并未因此按下“暂停键”。集团在沪分支机构紧紧围绕国家战略，坚定支持实体经济发展，结合人民银行、外汇局“金融支持23条”关于畅通国民经济循环、加大支持实体经济力度等举措，在难点和堵点上对症下药，全力确保业务连续，最大限度惠企利民纾困。

中国人寿寿险上海分公司多措并举提升线上服务效率，推出“空中客服”等举措，保障理赔服务效率和质量不因疫情而降低，自本轮疫情以来已线上受理理赔近15万件，努力为企业复商复市及员工人身安全及时提供保障；为上海市参加疫情防控的志愿者以及抗疫医护人员免费赠送特定保险，减少其后顾之忧；组建志愿服务团队，参加志愿者服务累计超4000人次，服务时长超3万小时，积极投入复工复产一线；落实上海国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金政策，首批租金减免额超160万元。此外，针对疫情影响下企业现金流偏于紧张的情况，为企业提供月交、季交、半年交等多种灵活的保费缴纳方式，缓解企业资金周转压力；对于受疫情影响而无法及时完成续保的企业，在企业提供员工名单报备后，可无缝衔接上一年度的保险期间，或指定日期追溯生效，切实保障企业员工复工复产的保险权益。

集团成员单位广发银行上海分行推出“无缝续贷”“金融纾困”“征信保护”等15条金融抗疫举措，今年以来，已为保供、医疗等抗疫行业客户发放贷款近8亿元；为63户普惠小微企业办理无还本续贷1.4亿元，为85名经营贷客户办理延期还款2.4亿元，并减免客户支付结算手续费。此外，还加大对小微企业、抗击疫情、物流运输类企业支持力度，制定专属信贷方案，开通扶持客群（如医生、疾控工作者、志愿者等）绿色通道，多措并举助力上海复工复产。今年以来，上海分行已发放小微贷款近14亿元，并积极为小微企业无还本续贷、减费让利，支持有需求的小微企业解决资金周转难题。

中国人寿财险上海分公司协助参与守护市民“菜篮子”，向255家蔬菜生产经营主体进行抗疫支援；助力中小微企业、重点名单制客户复工复产，共递送抗疫及生活物资近200批次，覆盖企业100余家；为100余家合作车商门店提供防疫保险产品；持续为客户提供在线个人健康险、个人意外险等保险产品，为中小微企业提供企财+公责一揽子保险方案；提供无接触一键投保服务覆盖客户超过20000人次，避免客户疫情期间脱保造成财产损失；定向开发“方舱建设者保险”“小微店铺和小微企业的商铺综合保险”等多项专属保险方案，助力打赢复工复产第一战；推出“冷链货物无害化处理保险”，旨在为中小微企业因标的物被政府相关部门检测出携带法定传染病病毒而被进行无害化处理造成的损失提供风险保障，在特殊时期为中小微企业解难纾困。

在上海疫情防控和经济恢复发展中，国寿人主动作为，汇聚微光。不仅如此，中国人寿一直以来都在支持和服务上海自贸区建设，稳固上海国际金融中心地位方面持续发力。

在服务产业升级方面，中国人寿出资110亿元助力东航集团股权多元化改革，出资110亿元设立东方航空基础设施债权投资计划；参与设立上海市城市更新基金，成为基石投资人之一。截至目前，在上海存量投资规模超4100亿元。

在保障社会民生方面，中国人寿承保城乡居民大病保险项目、参与“沪惠保”项目为大学生村官、对口支援干部、志愿者、见义勇为先进分子赠送重大疾病和意外保险；开展残疾人群、献血人群、计生条线特殊人群（包含失独家庭、独生子女）保险；入围上海市商品住宅和保障性住宅工程质量潜在缺陷保险（IDI）首席承保人资格，参与上海市安全生产责任保险；开发综合金融产品。此外，中国人寿还为上海市近500家企业、近75万机关事业单位提供企业年金管理服务，截至目前，管理规模近550亿元；职业年金累计受托和投管规模超290亿元。

在支持金融创新方面，中国人寿积极助力上海自贸区金融改革创新，成为通过评估开展自贸区分账核算业务试点的金融保险企业，率先接入上海自贸区分账核算单元，实现了保险业在自贸区金融改革创新中的历史性突破。

与此同时，中国人寿还持续完善驻沪机构布局，保险、投资、银行三大业务板块同向发力，已建立多元化支持服务体系。2018年6月，中国人寿与上海市政府签署全面战略合作协议，并设立集团上海总部，与上海市一直保持着良好的合作关系。近年来，集团新设机构纷纷落户上海，如旗下基金公司、大健康基金、财险公司航运保险中心、广银理财公司，以及正在筹建中的广发银行资金营运中心等。截至目前，中国人寿在沪设有21家分支机构，注册资本近150亿元，包括保险、银行、投资、基金、财富管理、科技信息等。

上海，全球金融要素市场最齐备的城市之一。本轮疫情下，上海国际金融中心建设面临着复杂而严峻的挑战。作为上海国际金融中心建设的重要参与者和守护者，中国人寿将继续以专业优质的金融保险服务，提升服务实体经济质效，守“沪”人民美好生活，为助力金融业高水平对外开放，推动新发展格局下的上海国际金融中心建设贡献力量。

(责编：曹淼、李源)