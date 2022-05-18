新华网北京5月18日电 为发挥科技助力乡村振兴优势，提升农民科学素质，帮助乡村培养本土人才，17日，由中国公众科学素质促进联合体主办的“科技支撑乡村振兴公益行动”以四场线上线下结合的直播培训活动（以下简称活动）拉开帷幕。

活动由中国科协青少年科技中心（科普活动中心）、中国农学会、中华医学会、中国青少年科技辅导员协会、中国电子学会承办，中国科技馆发展基金会公众科学素质促进专项基金公益支持，在北京设立主会场，在宁夏、陕西、河南、黑龙江、山西、海南、新疆、山东、贵州、四川、江苏等11个省区分别设置多个分会场，项目地区在线参加活动。启动仪式和培训活动通过科普中国、中国公众科学素质促进联合体官网、科创筑梦等平台同步直播。

各地分会场参与活动

美团“乡村振兴电商带头人培训计划”公益讲师李恩伟，中华医学会心身医学分会主任委员、东南大学附属中大医院心理精神科主任袁勇贵围绕农业品牌打造和疫情期间心理健康防护做了专题培训。

在“课后三点半”时段，中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员、中国古动物馆馆长王原，中国科学院计算技术研究所研究员、中国计算机学会常务理事王元卓做科普报告。专家还分别与新疆、贵州、宁夏、河南、陕西等项目地区地的乡村干部、农村致富带头人、乡村基层医务工作者和社区居民，中小学生现场连线互动答疑。共计24个项目县3万余人线下参与活动，近百万名公众观看网上现场直播。

项目启动仪式上，主办机构面向社会发出“乡村振兴，关键在人，关键在行动”的倡议，希望有志于乡村振兴事业发展的社会力量团结一致，攻坚克难，用科技和教育的力量点亮人，焕发乡村新活力。

(责编：胡永秋、赵欣悦)