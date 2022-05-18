人民网北京5月18日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行政策例行吹风会，介绍支持中小企业纾困解难健康发展有关情况。银保监会普惠金融部负责人毛红军在会上表示，银保监会强化责任担当，在加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施中，提出多条含金量高的政策措施，包括保持对小微企业的信贷增量支持、缓解困难企业的贷款周转难题和帮助市场主体更好应对风险。

一是扩增量，保持对小微企业的信贷增量支持。在过去几年普惠型小微企业贷款迅速增长的基础上，银保监会指导国有大型银行保持信贷投放力度，要求今年新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元。引导国家融资担保基金、政府性融资担保机构扩大对中小微企业的业务覆盖面，更好发挥增信担保作用。加强涉企信用信息共享应用，扩大中小微企业信用贷款规模。截至今年4月末，全国小微企业贷款余额53.54万亿元，其中普惠型小微企业贷款总额20.5万亿元，同比增速21.64%，较各项贷款增速高10.6个百分点；有贷款余额户数3577.25万户，同比增加781.24万户。

二是稳存量，缓解困难企业的贷款周转难题。前两年，银保监会实行了延期还本付息政策，对支持中小微企业应对疫情冲击发挥了很好的作用。今年，许多中小微企业受疫情多点散发的影响，生产经营困难加剧，特别是3、4月份，反映在银行端，小微企业有效需求不足的现象是客观存在的。为了帮助小微企业渡过难关，银保监会提出银行要合理采用续贷、贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，避免出现抽贷、断贷。为了激发银行的动力，同时保护企业征信记录，此次出台了一项重要的配套政策，对2022年被列为中高风险地区所在地市级行政区域内的困难行业，包括餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、制造业，在2022年底前到期的普惠型小微企业贷款，银行如果办理贷款展期和调整还款安排，应坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，免收罚息。

三是强保障，帮助市场主体更好应对风险。支持银行为中小微企业提供汇率避险服务，比如远期结售汇业务，降低汇率波动的影响。进一步加大政策性出口信用保险覆盖面，针对性降低短期险费率，优化理赔条件，加大对中小微外贸企业的支持力度。鼓励保险机构针对中小微企业的风险特征和保险需求，丰富保险产品供给，例如，为企业因疫情原因停工停产造成的财产损失、营业中断造成的利润损失等提供保险保障，积极发展货物运输保险、道路货物运输承运人责任保险等，为物流业提供风险保障。

(责编：罗知之、吕骞)