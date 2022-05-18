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财政部：1-4月全国发行新增地方政府债券16909亿元

2022年05月18日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者王震）财政部18日公布地方政府债券发行和债务余额情况，2022年1-4月，全国发行地方政府债券21088亿元，其中发行新增债券16909亿元，发行再融资债券4179亿元。从债券类型来看，发行一般债券4570亿元，发行专项债券16518亿元。

1-4月，地方政府债券平均发行期限14.2年,其中一般债券8.5年，专项债券15.7年；地方政府债券平均发行利率3.09%，其中一般债券2.90%，专项债券3.14%。

截至4月末，全国地方政府债务余额322871亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务140942亿元，专项债务181929亿元；政府债券321249亿元，非政府债券形式存量政府债务1622亿元。 

(责编：王震、吕骞)

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