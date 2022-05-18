人民网北京5月18日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，为深入贯彻党中央、国务院关于扩大以工代赈规模的有关部署要求，推动国家发展改革委等九部门联合印发《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》有关安排在年度工作中落地落实，国家发展改革委联合有关部门研究明确了2022年在农业农村基础设施领域推广以工代赈方式工作要点。

据了解，以工代赈是通过组织农村群众参与工程建设获取劳务报酬，以取代直接赈济的一项帮扶政策，政策初衷是让更多贫困群众和低收入人口参与工程建设，通过自身劳动获取报酬，激发其增收致富的内生动力。

2021年8月，国家发展改革委印发《全国“十四五”以工代赈工作方案》(以下简称《工作方案》)，为“十四五”时期各地开展以工代赈工作提供指导和遵循。

《工作方案》明确要求在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式，推动以工代赈由专项扶贫政策向集就业促进、基本建设、应急救灾、收入分配、区域发展等功能为一体的综合性帮扶政策转变，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。

国家发展改革委相关负责人表示，今年各部门将围绕三个方面推动实施13项重点工作。

一是进一步完善推广以工代赈方式工作机制。组织召开以工代赈部际沟通协调机制会议，总结推广以工代赈方式工作经验和成效，进一步强化工作部署，推动政策落地落实。

二是强化推广以工代赈方式项目管理和组织实施。研究提出适用于推广以工代赈方式的投资（资金）专项清单，指导各地建立推广以工代赈方式项目库（清单），推动更多群众参与以工代赈方式项目建设，在农业农村基础设施项目建设中及时足额发放劳务报酬，促进农民就业增收。

三是抓好推广以工代赈方式政策宣传和培训工作。采取视频会议、现场观摩等多种形式，组织开展推广以工代赈方式政策和业务培训，帮助务工群众掌握实际操作技能，做好政策宣传解读，激发当地群众参与工程建设的积极性主动性。

上述负责人表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，切实抓好2022年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式各项工作的贯彻落实，推动农村脱贫人口特别是因疫因灾无法外出务工的群体实现就地就近就业。

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