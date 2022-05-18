原标题：斗鱼发布2022年一季度财报：总营收17.96亿元

斗鱼发布了2022年第一季度财务报告。第一季度总营收为17.96亿元，毛利润为2.44亿元，对应毛利率13.6%；非美国通用会计准则下，净亏损为5250万，同比环比均实现大幅收窄。平台移动端MAU为5510万，付费用户数为640万。

斗鱼创始人、CEO陈少杰表示：“斗鱼将继续在通过直播、视频、图文内容和社区等丰富的内容形式和创新互动的运营方式，保持国内游戏直播行业的领先地位的同时，探索新的增长点。”（李记）

(责编：曹淼、李源)