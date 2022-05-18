斗鱼发布2022年一季度财报：总营收17.96亿元
2022年05月18日17:14 | 来源：光明网
小字号
原标题：斗鱼发布2022年一季度财报：总营收17.96亿元
斗鱼发布了2022年第一季度财务报告。第一季度总营收为17.96亿元，毛利润为2.44亿元，对应毛利率13.6%；非美国通用会计准则下，净亏损为5250万，同比环比均实现大幅收窄。平台移动端MAU为5510万，付费用户数为640万。
斗鱼创始人、CEO陈少杰表示：“斗鱼将继续在通过直播、视频、图文内容和社区等丰富的内容形式和创新互动的运营方式，保持国内游戏直播行业的领先地位的同时，探索新的增长点。”（李记）
(责编：曹淼、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：推动农村脱贫人口特别是无法外出务工群体就地就近就业
- 人民网北京5月18日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，为深入贯彻党中央、国务院关于扩大以工代赈规模的有关部署要求，推动国家发展改革委等九部门联合印发《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》有关安排在年度工作中落地落实，国家发展改革委联合有关部门研究明确了2022年在农业农村基础设施领域推广以工代赈方式工作要点。 据了解，以工代赈是通过组织农村群众参与工程建设获取劳务报酬，以取代直接赈济的一项帮扶政策，政策初衷是让更多贫困群众和低收入人口参与工程建设，通过自身劳动获取报酬，激发其增收致富的内生动力。…
相关新闻
- 评论
- 关注