原标题：华为参与联合国教科文组织世界高等教育大会并举办数字人才峰会

5月18日，华为数字人才峰会在联合国教科文组织（UNESCO）世界高等教育峰会前夕召开，80多位教育专家线上、线下出席。联合国教科文组织代表、政府官员、行业代表共聚一堂，探讨如何重塑高等教育，实现可持续发展的未来，以及技术在其中起到的关键作用。华为还邀请了10位未来种子社区的代表参会，让世界聆听年轻人的声音。

联合国教科文组织教育助理总干事Stefania Giannini和华为董事与高级副总裁彭博做开场致辞，指出技术在创新和教育中发挥着日益重要的作用。Stefania说：“技术行业要进一步助力缩小数字鸿沟，并将ICT解决方案嵌入高等教育体系或项目中，这不仅有助于提升毕业生就业率，也有助于建立开放、灵活、互联的高等教育生态系统。”

彭博呼吁大学、企业和政府一起努力，共创一个可持续的、包容的未来。他表示：“数字技术或可重新平衡世界的教育资源。我们应当利用数字技术共建一个更加协作、开放、有活力的教育体系。”

另外，彭博还谈到了华为在弥合数字鸿沟和构建人才生态方面的关键举措。他说：“华为ICT学院与各类大学合作伙伴。华为已经与全球近2000所高校共建ICT学院，该项目通过开展专门课程、创新训练营和竞赛等活动帮助大专院校培养新型ICT人才。

他介绍：“华为已经与全球近2000所高校共建华为ICT学院，向行业和大众传递全面、前沿的ICT技术。我们计划到2024年，为产业输送超过100万ICT人才。我们希望通过这些努力，提升全社会的数字技能水平，促进社会和经济的可持续发展。”

华为自2008年发布了未来种子、ICT学院等人才项目，150多个国家的154万人已从中受益。2021年，华为发布未来种子2.0计划，进一步促进数字人才培养,其中包括奖学金、夏令营、各类技术竞赛、数字技能培训等新举措。

此次峰会，华为公布了未来种子奖学金计划，并与11个位于欧洲、亚太、非洲的ICT学院签署了谅解备忘录。

会上，华为联合安永发布了西班牙首份未来数字技能白皮书。这是双方合作的四份白皮书的其中一份。欧盟白皮书已于四月底发布，后续还会发布南非和中国区的白皮书。

教育行业变化日新月异，大数据、云、增强现实、虚拟现实、人工智能技术使得大众能更轻松地采用混合模式学习新知识，但《西班牙数字人才白皮书》发现，只有13%的公司在利用这些先进技术，主要用在支撑战略决策。

安永高级经理Marc Garca Tamayo指出：“当前政府和公司加大合作存在空前的机会，政府应该作为桥梁，鼓励各方通力合作，提升新技能。”

新国立大学、万隆理工学院以及墨西哥国立自治大学的发言人在会上分享了如何与华为ICT学院合作共同建设ICT人才生态的最新实践和看法。

(责编：董童、李源)