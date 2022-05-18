人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国人民银行货币政策司原司长孙国峰接受审查调查 

2022年05月18日17:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月18日电 （记者罗知之）据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会消息：中国人民银行货币政策司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

孙国峰简历

孙国峰，男，汉族，1972年7月出生，黑龙江黑河人，博士研究生学历，1996年8月参加工作，2000年5月加入中国共产党。

1996年8月至2016年10月，先后任中国人民银行货币政策司干部、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长；2016年10月至2018年8月，任中国人民银行金融研究所所长；2018年8月任中国人民银行货币政策司司长；2022年5月免职。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国人民银行货币政策司原司长孙国峰接受审查调查
　　人民网北京5月18日电 （记者罗知之）据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会消息：中国人民银行货币政策司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 孙国峰简历 孙国峰，男，汉族，1972年7月出生，黑龙江黑河人，博士研究生学历，1996年8月参加工作，2000年5月加入中国共产党。…
发改委：推动农村脱贫人口特别是无法外出务工群体就地就近就业
　　人民网北京5月18日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，为深入贯彻党中央、国务院关于扩大以工代赈规模的有关部署要求，推动国家发展改革委等九部门联合印发《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》有关安排在年度工作中落地落实，国家发展改革委联合有关部门研究明确了2022年在农业农村基础设施领域推广以工代赈方式工作要点。 据了解，以工代赈是通过组织农村群众参与工程建设获取劳务报酬，以取代直接赈济的一项帮扶政策，政策初衷是让更多贫困群众和低收入人口参与工程建设，通过自身劳动获取报酬，激发其增收致富的内生动力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部