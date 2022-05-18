人民网北京5月18日电 （记者罗知之）据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会消息：中国人民银行货币政策司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

孙国峰简历

孙国峰，男，汉族，1972年7月出生，黑龙江黑河人，博士研究生学历，1996年8月参加工作，2000年5月加入中国共产党。

1996年8月至2016年10月，先后任中国人民银行货币政策司干部、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长；2016年10月至2018年8月，任中国人民银行金融研究所所长；2018年8月任中国人民银行货币政策司司长；2022年5月免职。

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