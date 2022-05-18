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助力物流企业招工纾困 招聘行业加速拓展新模式

2022年05月18日19:24 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （焦磊）当前，随着民生保障类消费逐步向线上迁移，电商、物流等行业的招聘、求职需求持续增长。近日，58同城推出线上招聘活动，旨在精准对接适配人才，助力企业招工纾困。据了解，活动面向全国疫情防控重点城市输送急需的配送、物流人才，促进企业招聘方和求职者的线上匹配，保障物流企业有序发展。

疫情影响下，为满足招聘方与求职者实时交流、急速反馈的需求，58同城在活动中延续了线上活动的直播招聘板块设置，求职者可以更全面地了解企业雇主信息，用工企业可与求职者进行实时线上互动，全面提升招聘求职效率。

近日，人社部发布了《2022年第一季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行》，快递员被列入“最缺工”职业前十，而仓储管理员、快件处理员、网约配送员、邮件分拣员等物流行业所含职位也均在榜单。据介绍，58同城招聘专场也对物流行业企业加以侧重，与多家企业展开直播招聘专场。

此外，通过借助大数据精准计算推荐最优策略，能够让求职者在更短的时间选择更为合适的岗位。求职者还可以通过微聊、企业VR、神奇面试间等智能工具，与招聘方足不出户远程沟通。

(责编：罗知之、吕骞)

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