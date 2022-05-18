王旭

计量作为国家治理体系重要组成部分，是国家权力的象征和核心竞争力的重要标志之一，是国民经济和社会高质量发展的重要技术支撑，是突破科学前沿、解决经济社会发展重大问题的技术基础，也是维护民生与安全、公平贸易的制度保障。2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），明确了到2035年推动计量事业发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，为计量事业改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点，对开创计量事业发展新局面，具有重大里程碑意义。

“量值定义世界，精准改变未来”，在国际单位量子化变革和全球化发展背景下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。提升国家整体计量能力已成为提高科技创新能力、促进经济社会高质量发展的必然要求。党的十八大以来，天津市计量工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于天津工作“三个着力”重要要求，以推动高质量发展为主题，持续深化供给侧结构性改革，围绕京津冀协同发展、碳达峰碳中和等计量工作需求，全方位完善计量保障能力建设，构建量传溯源体系和计量监管体系，全市质量发展基础不断夯实，计量技术供给持续向好。天津产业升级正处于滚石上山、爬坡过坎的关键阶段，随着经济社会的发展，各领域精准测量测试与计量供给不充分、不平衡、不全面之间矛盾日益突出。天津将以《规划》的发布为契机，努力填补部分领域量值传递溯源能力空白，筑牢发展根基，提升智慧监管、保障和改善民生能力，全力打造全社会共建、共治、共享计量发展新格局。

毫不动摇坚持党的全面领导。党的全面领导是各项事业取得胜利的根本保证。世界正经历百年未有之大变局，精准测量需求日益凸显，计量事业改革发展更是一项系统工程，要在变局中开新局，必须坚持党的全面领导，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，树立“一盘棋”思想，构建沟通高效、分工明确、协同创新的发展新格局，坚定不移推动计量事业不断前进。

坚定不移践行以人民为中心的发展思想。从坚持以人民为中心的战略高度，认真贯彻落实《规划》。加强对关系全市经济社会发展和人民群众切身利益、安全保障的新业态、新领域监管机制的研究，健全监管政策体系，提高计量监管效能。落实国家强制管理计量器具目录，在贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测领域，加大市区两级社会公用计量标准建设，全面提升强检项目覆盖率。以智能电表实时监控、失准更换为样板，在电动汽车充电桩等领域推广新型智慧计量监管模式。实施计量惠民工程，加强供水、供电、供热、供燃、通信、公共交通、防灾避险、物流配送等计量基础设施建设，持续开展集贸市场、加油站、商店、眼镜店等民生领域专项检查，加大能效水效标识、商品定量包装等民生领域监管，打击计量违法行为。健全“双随机、一公开”监管模式，搭建信用监管新机制，进一步推进诚信计量体系建设，逐步扩大诚信计量分类监管范围，增强全社会诚信计量意识。推进全域计量科普向纵深发展，提升全民科学素质，加强学科建设和义务教育普及，增强全社会对计量的认知度，传承“度万物、量天地、衡公平”的计量价值体系。

锲而不舍突出高质量发展。天津在推进京津冀协同发展、服务“一带一路”建设中，拥有独特的区位、产业、港口、交通等优势，拥有改革开放先行区、金融创新运营示范区、自由贸易试验区、国家自主创新示范区等先行先试的优越条件，特别是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为天津带来了难得的历史性机遇。要主动把发展理念、指导思想、工作重心调整到“质量”上来，提升科技创新能力和科技成果转化，积极构建国家现代先进测量体系，建设国家级、省级产业计量测试中心，突破产业计量短板和瓶颈，破解“测不了、测不全、测不准”难题。坚定不移走高质量发展之路，努力实现“一基地三区”功能定位，增强自主创新能力，提升工业产业核心竞争力和制造业水平，为全面建设社会主义现代化大都市提供计量支撑。

持之以恒突出改革开放创新。推进治理体系和治理能力现代化，打开脑袋上的“津门”，加快完善与法律法规体系相配套的天津地方计量管理条例，发挥地方立法的引领和推动作用。持续优化营商环境，发挥市场在资源配置中的决定性作用，以权力的“减法”、服务的“加法”，激发市场活力的“乘法”，破解企业难题的“除法”，强化市场主体地位，降低市场准入门槛。深化“证照分离”改革，提高计量行政审批效率，深化计量技术机构改革创新。发挥企业、科研院所和高校等优势资源力量，培育计量校准、测试等高技术服务业，推动器具管理向数据管理转变，让全社会“溯源”意识深入人心。突出示范引领，搭建公共服务平台与联盟机制，进一步深化京津冀协同创新、资源共享和结果互认。发挥智库力量，组建天津市计量专业技术委员会，加快培养产业计量、能源资源计量、碳计量、计量数据信息化应用等跨领域复合型人才，完善注册计量师职业资格互认衔接、人才引进等相关政策。运用信息化技术，提升精细化管理水平，构建科学、规范、高效、开放的计量管理体系，为高质量发展提供制度保障。

《规划》为计量事业发展指明了方向，天津市计量工作将始终坚持以人民为中心，促进社会公平，增进民生福祉，不断为实现人民对美好生活的向往而努力奋斗，凝心聚力，担当作为，努力开创天津计量事业发展新局面、新篇章。（作者系天津市人民政府副市长）

(责编：罗知之、吕骞)