人民网记者 车柯蒙

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。新政如何发挥宏观政策调节作用，为市场主体纾困解难，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑？人民网推出“大规模留抵退税助企纾困”系列报道，聚焦大规模留抵退税政策落实情况及成效。



5月，以新一代信息技术为主导产业的青岛高新区内一片繁忙景象，20余家半导体上下游企业在这里聚集，一条半导体全产业链已初步形成。2月底，总投资7亿元的华芯晶元第三代半导体化合物晶体衬片项目在这里开工，可加工生产的新一代晶片衬底产品将助力我国突破芯片制约性难题。

近期，青岛华芯晶元半导体科技有限公司收到了987万的留抵退税。“留抵退税政策对我们来说，既是‘雪中送炭’，也是‘添砖加瓦’，为我们及时缓解了现金流运转的压力，有更多资金投入研发，增强了我们发展的信心和动力。”公司财务负责人徐硕表示。

今年以来，国内外环境复杂性不确定性加剧，市场主体面临的压力增多。此时，在逆周期及跨周期调节中，发挥宏观政策调节作用，对广大市场主体生存及发展意义重大。

制造业上下游关联度高，对服务业和就业的带动能力强，是国家发展的基石和基础，也是推进供给侧结构性改革、经济转型升级、新旧动能转换的关键和重点。大规模留抵退税政策助企纾困，不只是为“救急”，更为激发企业内生动力，助力经济发展稳中有进。

据国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，大规模增值税留抵退税政策实施以来，截至5月16日共有9796亿元退税款退到企业账户上。享受存量和增量留抵退税的“制造业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“交通运输、仓储和邮政业”“科研和技术服务业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”六个行业受益明显。

大规模留抵退税政策见成效，不断为市场主体添信心、增底气。

在内蒙古，扎鲁特旗鲁投洁太电力有限公司主要经营业务包括能源项目技术开发、光伏发电、风电发电储能等项目。扎鲁特旗税务局发现该企业属于制造业等六大行业中的电力、热力生产和供应业，符合今年新出台的更大力度的增量留抵退税政策。4月初，该局工作人员辅助纳税人办理了增量留抵退税，退税金额达1134.23万元。

“公司2018年在扎鲁特旗投资建设光伏发电站，投资金额达1.5亿元，投产后因国补资金尚未收回，资金压力非常大，退税减轻了公司资金周转压力，缓解了企业项目运转困难问题。”该公司财务负责人卢海迪表示。

在吉林，主要经营钢管、钢塑复合管制造的吉林京华制管有限公司，将收到的1038万元留抵退税款用于螺旋焊管第九条生产线新项目建设上。“留抵退税不仅缓解了企业资金链压力，更增强了企业的发展信心。”公司总经理李洪达表示，退税“红包”让企业少了后顾之忧，创新发展的信心更足了。

北京星宇车科技有限公司是北京现代整车一级配套商，该企业近年来受到韩系车型销售整体低迷影响，近几年销售收入下降明显，企业急需资金转型升级。近期，企业收到留抵退税税款1032万元。

“收到退税后主要用于两个方面，一是继续支持新车型生产线研发投入，引进NU2和OE两条生产线；二是用于企业稳定经营。收到留抵退税后，有效缓解了企业资金压力，补充了企业的现金流，降低了资金成本，为企业的资金周转提供了便利，增强了企业走出困境的决心和信心。”北京星宇车科技有限公司相关负责人说。

在河北省晋州市经济开发区循环化工园区，亿利洁能科技（晋州）有限公司是园区唯一热源。公司建设初期，资金投入大，产生了大量留抵税额，加之疫情冲击，工程建设进度延缓，企业经营面临一定困难。

今年4月，大规模增值税留抵退税新政实施，按照政策，企业一次性收到存量留抵退税款338万元。“政策支持下，企业一期项目已经投入运行，新的光伏项目也已开工建设，预计至今年年底，居民供热项目也将投入运行。”该企业财务负责人高丽表示。

财税专家在接受人民记者采访时表示，留抵退税政策精准惠及市场主体，企业的生存、发展能力和信心得到明显增强，成为顶住经济下行压力、促进经济平稳健康运行的关键之举。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，大规模留抵退税是我国创新宏观经济调控方式的关键举措之一，它不但一定程度上解决我国积累多年的存量留抵退税问题，实现了增值税现代税制的中性原则，更解决了不同规模企业的资金困难，成为经济发展的“助推器”，精准施策，放水养鱼，助力激发市场活力。

“靠前发力是当前实施宏观政策的突出特点。”广东财经大学教授姚凤民认为，资金“活水”直达企业，对于急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

“增值税留抵退税新政策，对小微企业、制造业等六个行业的存量留抵税额一次性退还，极大提振了市场信心。”西南政法大学经济法学院副教授、中国财税法治研究院研究员王婷婷对人民网记者表示。

“值得一提的是，对新增留抵退税中的地方负担部分，中央财政补助平均超过82%、并向中西部倾斜，这体现了国家支持企业恢复发展、稳定宏观经济的决心，将有力保障市场主体及时足额享受到政策红利。”王婷婷说。

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(责编：鲁婧、吕骞)