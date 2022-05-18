人民网记者 车柯蒙

今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策，其中，大规模增值税留抵退税成为减税降费政策中的“重头戏”。新政如何发挥宏观政策调节作用，为市场主体纾困解难，为稳定宏观经济大盘提供强力支撑？人民网推出“大规模留抵退税助企纾困”系列报道，聚焦大规模留抵退税政策落实情况及成效。

作为市场经济的毛细血管，小微企业是市场经济中最活跃、最广泛、最贴近民生的群体，也是抗风险能力最弱的群体。今年以来，受经济下行压力以及疫情多点散发的影响，市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难大，不少处于生存发展的重要关口。

当下，为小微企业纾困解难，既是对中央经济工作会议“帮助他们特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展”精神的贯彻落实，也是稳就业、保民生的现实需求。

记者了解到，今年实施的留抵退税政策，优先安排小微企业，加大小微企业增值税留抵退税政策力度，2022年留抵退税政策设计将小微企业作为重点和优先安排对象，对所有符合条件的小微企业放宽增量留抵退税条件，将增量留抵税额退还比例由60%提高到100%，并一次性退还存量留抵税额，同时，在退税进度上优先安排小微企业。

3月21日，财政部下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项转移支付财力补助4000亿元，用于地方保障小微企业增值税留抵退税，为小微企业雪中送炭，激发企业发展活力。

记者从国家税务总局了解到，4月1日至5月10日，已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户，其中，中小微企业成收益主体，户数占比99.3%，退税金额占比72.7%。

政策红利精准“滴灌”，让小微企业迎来一场纾困解难“及时雨”。

在广东省，一家小型企业2019年12月企业经交通运输局招标，获得200辆出租车的营运指标，受疫情影响，汽车租赁业务也受到很大影响，到2021年公司只购进了70多辆车。当下，疫情有所缓解，还有100多个指标马上到期了，企业想赶紧购入出租车扩大经营规模，因此资金比较紧张。

“我通过电子税务局提交申请，很快就收到了24万多的增量留抵退税款。”该公司办税员叶小姐表示，今年增值税增量留抵退税政策范围进一步拓宽，此前购进营运电动汽车产生的留抵退税额“回流”企业，为企业再发展提供了资金保障。

在四川省资阳市“牙谷”产业园区，四川鸿政博恩口腔科技有限公司是一家主要从事于口腔科用设备及器具制造的小微企业。一直以来，该企业由于购置生产设备、获取专家技术指导以及日常生产经营的耗材购入形成了留抵税额。

“今年3月，更大力度的留抵退税新政策出台后，近200万的税款及时打到了我们账户上，对于我们这种小微企业来说，这些钱就像是‘及时雨’。”该企业财务负责人胡盈婷表示。

“今年留抵退税新政允许企业当期的留抵税款当期退还、当期使用，这使得我们及时享受了37.68万元的退税款，可以继续招人扩大生产了。”湖南省怀化晗升环保新材料有限公司负责人杨继根表示。

据了解，该公司生产经营规模不大，抗风险能力较低，受疫情影响出现较大资金困难。受益于新的组合式税费支持政策，公司通过电子税务局申请办理了37.68万元的留抵退税、138.79万元的税费缓缴，有效缓缴了公司现金流压力。

“规模大、力度大、范围大，今年退税减税政策的力度远超我们的预期。2022年4月企业享受增量留抵退税668万元，5月份我们将一次性退还存量留抵税额220万元，持续加码的退税减税政策，减轻了我们的压力。”山东省威海市文登区道地参业发展有限公司副总经理于红霞表示。

同样享受税收优惠政策红利的还有江西德源胶辊有限公司。“今年3月，公司获得增量留抵退税41.2万元，为企业带来实打实的资金流。”该公司财务负责人张文算了一笔账，企业近两年享受小型微利企业所得税优惠和“六税二费”优惠等税惠政策减免63万余元。今年政策加码后，预计能享受税收优惠200余万元。

“小微企业是解决就业的重要载体，税收政策红利精准‘滴灌’小微企业对于当前稳定宏观经济、保民生发挥了积极的作用。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，当前，对于小微企业的税收支持所采用的是“组合拳”，用全面、灵活的税费优惠政策覆盖小微企业，助力小微企业渡过当前的难关。

李旭红进一步阐述，增值税方面，不但减免了小规模纳税人的税收，同时对于达到了一般纳税人条件的小微企业，优先获得存量、增量留抵退税，助力企业稳定现金流，化解财务风险，有助于保市场主体、保就业、保民生。

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(责编：鲁婧、吕骞)