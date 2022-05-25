原标题：绿色建筑，中国绿发“筑”力人与自然和谐共生

5月21日，“精工品质 匠心领航”暨中绿蔚蓝湾工地开放日如约而至；从一纸蓝图到施工建筑，家的雏形初现；从一份希冀到理想呈现，美好不负期待。中绿蔚蓝湾秉承“生态优先、绿色发展”的品牌发展理念，绘筑高品质生活方式，重塑城市的生活样本。

近年来，随着国民对居住要求的不断提高，建筑行业和购房者对居住安全、健康、舒适和功能性等关注度也大幅提升；绿色建筑、健康住宅如今已经成为房地产建筑的发展趋势与方向。

在1992年６月里约热内卢举行的“联合国环境与发展大会”上，“绿色建筑”的概念被首次明确。此后，越来越多的国家开始研究、实践和推广。中国绿色建筑的发展也紧随世界的脚步。如今，绿色建筑标准发展至今，已从以美国LEED、英国BREEAM为代表的第一代技术应用型，延伸为以美国WELL为代表，更注重人的身体感知、内心触动的人性体验型标准，而这也与中国绿发的“绿色、智能、健康”不谋而合。

中国绿发投资集团有限公司以绿色发展为主线，以绿色能源、现代服务业、低碳城市及国家鼓励的战略性新兴产业投资为发展方向，致力于创建聚焦绿色产业。中国绿发积极对标绿建、WELL、LEED 等标准执行体系，实施更高等级的绿色建筑和健康建筑行动；并坚持创新驱动发展，立足绿色、低碳、科技、民生，打造中国绿发健康家园产品标准体系，系统构建“绿色、智能、健康”的产品创新体系、质量服务体系和品牌价值体系。

实现绿色低碳是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。为此，青岛市启动“减排降碳”行动方案研究，梳理全市碳排放方式、探索减碳路径，逐步走出了一条适合发展之路。近年来，青岛市认真贯彻落实国家省市区关于高质量发展的要求，通过制度创新、机制创新和技术创新，全面推进工程质量标准化管理，争创精品工程，以点带面提高工程质量整体水平。

2018年，青岛市就已经出台了《关于推进装配式建筑发展的实施细则》，规定了必须采用装配式建筑技术建设的项目范围和相关区域，并且装配式建筑将逐年提高建筑比例。中国绿发投资集团有限公司践行绿色发展理念，于西海岸中央活力区核心板块打造健康纯粹住区——中绿蔚蓝湾。

中绿蔚蓝湾项目以绿色健康生活为主旨，从设计到材质全面融入绿色建筑理念，呵护居者健康生活。综合考量人、空间与健康的和谐共生关系，打造“隔音楼板、三玻两腔玻璃、建筑设备减震降噪、同层排水、螺旋消音排水立管”等五重隔音降噪系统。同时，中绿蔚蓝湾在基于建筑墙体与地面防水、隔水的工程之外，有效打造外窗周到防水设施，通过定制铝膜企口工艺的形式，在外窗处形成隐藏式窗台止水线，有效阻隔外界雨水渗漏；并在四周增加防水涂层，阻塞外部渗水通道，进一步降低渗漏风险。

正是基于对区域与城市属性、客户需求的认真洞察，中绿蔚蓝湾项目在满足人们对住宅基本居住功能和审美需求的基础上，更加注重绿色、健康、舒适等维度的综合平衡，使社区通过设计与管理、技术及应用等方面的层级评选，达到了《健康社区评价标准》的金级社区等级。

(责编：曹淼、李源)