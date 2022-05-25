人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）“全力以赴加大贷款投放力度”“高效对接有效信贷需求”“聚焦重点区域、重点领域和薄弱环节”“积极挖掘新的项目储备”“以适度的信贷增长支持经济高质量发展”……

在国务院常务会议推出33条稳经济“一揽子措施”后，5月23日，人民银行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会；同日，人民银行召开全系统货币信贷形势分析电视会议，部署当前和下一阶段信贷工作。

专家认为，“一日两会”的召开，释放出稳定信贷增长的信号，预计下一阶段金融机构将增加信贷投放，推动货币供应和社会融资规模合理增长，加大对实体经济支持力度。

加大对实体经济的信贷支持力度

“4月份人民币贷款增长明显放缓，反映出近期疫情对实体经济的影响进一步显现，叠加了要素短缺、原材料生产成本上涨等因素，企业尤其是中小微企业经营困难增多，有效融资需求明显下降。”人民银行有关负责人此前表示。

在23日召开的主要金融机构货币信贷形势分析会上，人民银行、银保监会指出，金融系统要加大对实体经济支持力度，全力以赴稳住经济基本盘。国家开发银行、政策性银行要充分发挥补短板、跨周期调节的作用，大型国有商业银行要主动发力、多作贡献，股份制银行要充分挖掘潜力，大型城商行要发挥区位优势，共同加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持。各主要金融机构要切实承担主体责任，调动行内各方面力量，高效对接有效信贷需求，强化政策传导。

业内人士认为，本次会议突出强调了国家开发银行、政策性银行的职责，主要原因在于：开发性和政策性银行执行力强，规模大，主要通过债券发行募资长期资本，更适合开展政策性项目投资、长周期项目投资。

人民银行进一步强调，人民银行全系统要主动作为，尽快落实国务院常务会议提出的各项金融政策，将今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍，引导和支持地方法人金融机构加大贷款投放，优化信贷结构，降低融资成本，进一步加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，稳市场主体保就业，与金融机构共同担负起金融支持稳住宏观经济大盘的重任。

“当前正是需要金融系统迎难而上、主动作为、靠前发力的时候。”招联金融首席研究员董希淼表示，面对复杂严峻的形势，金融机构在坚持商业可持续和风险总体可控的原则下，要优化金融资源配置，适度调整信贷制度与流程，更好满足实体经济特别是受疫情影响较大的行业、企业的需求，加大对市场主体尤其是小微企业、个体工商户的让利和支持力度。

聚焦重点区域、重点领域和重点行业

对于下一阶段信贷工作重点，人民银行、银保监会强调，金融系统要用好用足各种政策工具，从扩增量、稳存量两方面发力，以适度的信贷增长支持经济高质量发展。要聚焦重点区域、重点领域和重点行业，围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。要落实政策要求，保持房地产信贷平稳增长，支持中小微企业、个体工商户、货车司机贷款和受疫情影响严重的个人住房、消费贷款等实施延期还本付息。要加快已授信贷款的放款进度。

人民银行进一步表示，人民银行系统要在落实好已出台政策的同时，抓紧谋划和推出增量政策措施，引导金融机构全力以赴加大贷款投放力度，增强信贷总量增长的稳定性，积极挖掘新的项目储备，聚焦重点区域、重点领域和薄弱环节，加快对接新的有效信贷需求。

在业内人士看来，两场会议释放出稳定信贷增长的信号，预计下一阶段金融机构将从存量和增量两方面同时发力，增加信贷投放，推动货币供应和社会融资规模合理增长，加大对实体经济支持力度。

中信证券银行业首席分析师肖斐斐表示，对于商业银行而言，稳信用有助于经营平稳，会议提出坚持市场化原则，平衡好信贷适度增长和防范金融风险之间的关系，也有益于银行的平衡决策。

“下一步，要统筹平衡好疫情防控与经济发展的关系，扭转有效信贷需求不足的局面。”董希淼表示，金融活水要助力市场主体纾困解难和实体经济稳步发展。

(责编：孙红丽、高雷)