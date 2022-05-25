麦田房产一门店疫情防控期间擅自经营被查处
2022年05月25日15:50 | 来源：人民网
小字号
北京市住建委官网截图
人民网北京5月25日电 （记者许维娜）记者从北京市住建委获悉，北京市住房和城乡建设委员会25日发布《北京麦田房产经纪有限公司违反疫情防控规定的通报》称，北京麦田房地产经纪有限公司顺义区祥云小镇门店，未落实属地政府居家办公要求，擅自开展经营活动，某员工在疫情防控期间多次到门店开会、陪同客户看房，并跨区外出游玩，给首都疫情防控带来较大风险。
北京市住建委表示，顺义区住房城乡建设委已对涉事企业和人员进行立案调查，暂停北京麦田房地产经纪有限公司在顺义区的存量房网上签约。
“当前首都疫情防控形势严峻复杂，需要全市各行业切实落实‘四方责任’，齐心协力，共同抗疫。”北京市住建委相关负责人介绍，北京市、区住建部门已多次部署疫情防控工作并开展抽查检查。
北京市住建委还强调，请各房地产中介机构、住房租赁企业举一反三，引以为戒，切实加强内部管理，严格督促员工落实疫情防控各项要求。
(责编：孙红丽、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 麦田房产一门店疫情防控期间擅自经营被查处
- 北京市住建委官网截图 人民网北京5月25日电 （记者许维娜）记者从北京市住建委获悉，北京市住房和城乡建设委员会25日发布《北京麦田房产经纪有限公司违反疫情防控规定的通报》称，北京麦田房地产经纪有限公司顺义区祥云小镇门店，未落实属地政府居家办公要求，擅自开展经营活动，某员工在疫情防控期间多次到门店开会、陪同客户看房，并跨区外出游玩，给首都疫情防控带来较大风险。 北京市住建委表示，顺义区住房城乡建设委已对涉事企业和人员进行立案调查，暂停北京麦田房地产经纪有限公司在顺义区的存量房网上签约。…
- 聚焦重点领域 扩增量稳存量：金融监管部门释放稳定信贷增长信号
- 人民网北京5月25日电 （记者杜燕飞）“全力以赴加大贷款投放力度”“高效对接有效信贷需求”“聚焦重点区域、重点领域和薄弱环节”“积极挖掘新的项目储备”“以适度的信贷增长支持经济高质量发展”…… 在国务院常务会议推出33条稳经济“一揽子措施”后，5月23日，人民银行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会；同日，人民银行召开全系统货币信贷形势分析电视会议，部署当前和下一阶段信贷工作。 专家认为，“一日两会”的召开，释放出稳定信贷增长的信号，预计下一阶段金融机构将增加信贷投放，推动货币供应和社会融资规模合理增长，加大对实体经济支持力度。…
相关新闻
- 评论
- 关注