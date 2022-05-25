北京市住建委官网截图

人民网北京5月25日电 （记者许维娜）记者从北京市住建委获悉，北京市住房和城乡建设委员会25日发布《北京麦田房产经纪有限公司违反疫情防控规定的通报》称，北京麦田房地产经纪有限公司顺义区祥云小镇门店，未落实属地政府居家办公要求，擅自开展经营活动，某员工在疫情防控期间多次到门店开会、陪同客户看房，并跨区外出游玩，给首都疫情防控带来较大风险。

北京市住建委表示，顺义区住房城乡建设委已对涉事企业和人员进行立案调查，暂停北京麦田房地产经纪有限公司在顺义区的存量房网上签约。

“当前首都疫情防控形势严峻复杂，需要全市各行业切实落实‘四方责任’，齐心协力，共同抗疫。”北京市住建委相关负责人介绍，北京市、区住建部门已多次部署疫情防控工作并开展抽查检查。

北京市住建委还强调，请各房地产中介机构、住房租赁企业举一反三，引以为戒，切实加强内部管理，严格督促员工落实疫情防控各项要求。

(责编：孙红丽、高雷)